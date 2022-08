Jos palveluntuottaja ei pysty hoitamaan kuljetusta sovitusti, sen pitää järjestää asiakkaalle korvaava kuljetus.

Noora Koponen ja Riikka Kivekäs kertoivat mielipidekirjoituksessaan (HS 23.8.) ongelmista, joita ovat kohdanneet erityislasten Kela-taksikuljetuksissa. Kirjoittajat kysyivät muun muassa sitä, miten Kela ja kuljetuksista vastaavat taksifirmat aikovat ratkaista kuljetuksissa esiintyneet ongelmat.

Pahoittelemme, etteivät kaikki taksikuljetukset aina ole toteutuneet luotettavasti. Tämä on erityisen ikävää, kun taksin asiakkaana on lapsi, jonka matkan järjestäminen vaatii vanhemmalta etukäteisvalmisteluja, jotta matka onnistuisi.

Jos palveluntuottaja ei pysty hoitamaan kuljetusta sovitusti, sen pitää järjestää asiakkaalle korvaava kuljetus. Palveluntuottaja maksaa korvaavan kuljetuksen kokonaisuudessaan.

Kela voi myöntää asiakkaalle yksilöllisen tarpeen perusteella vakiotaksiasiakkuuden, jos asiakkaan sairaus tai vamma estää matkustamisen taksissa muulla tavalla. Palveluntuottaja on velvollinen osoittamaan myös yksin matkustavalle alle 16-vuotiaalle lapselle vakiotaksin. Palveluntuottajan täytyy ilmoittaa verkkosivuillaan, mistä ja miten vakiokuljettajan saa.

Kela edellyttää, että jokainen tilattu matka on korkeatasoisten laatuvaatimusten mukainen ja jokaiselle matkalle löytyy tarkoituksenmukainen kulkuneuvo. Kelan kanssa sopimuksen tehneen palveluntuottajan on varmistettava, että ajoneuvoja on alueellisesti riittävä määrä, jotta jokaisen asiakkaan matka voidaan hoitaa luotettavasti.

” Jokainen epäonnistunut tai toteutumaton matka on liikaa.

Vuonna 2022 tammikuun ja heinäkuun välisenä aikana Kelan korvaamia taksimatkoja on tilattu yhteensä noin 2,1 miljoonaa kappaletta, joista noin 99,75 prosenttia on toteutunut tilauksen mukaisesti. Jokainen epäonnistunut tai toteutumaton matka on kuitenkin liikaa. Kela kehittää toimintaa aktiivisesti yhteistyössä palveluntuottajien kanssa, jotta jokainen matka saadaan toteutettua turvallisesti ja ajallaan.

Kela-taksien palveluntuottajat vaihtuivat osittain vuoden 2022 alussa. Jokaisessa maakunnassa on nyt kaksi palveluntuottajaa, joilta Kelan korvaamat taksimatkat voi tilata. Asiakas voi valita, kummalta palveluntuottajalta matkansa tilaa, ja palveluntuottajat voivat kilpailla laadulla. Molemmilla palveluntuottajilla on omat tilausnumeronsa.

Otto Talvitie

suunnittelija

Reija Jääskeläinen

osaamiskeskuksen päällikkö

Kela, terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskus

