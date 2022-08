Kuuhanke Artemis voi nostattaa ”kuuhulluutta” samalla tavalla kuin kesällä 1969.

Floridan itärannikolla on nyt jonkin sortin Woodstock.

Uskotaan, että maanantaiaamuun mennessä Cape Canaveralin liepeille saapuu ehkä yli 500 000 ihmistä.

He näkevät ison show’n, jossa on vain yksi iso tähti, lähes satametrinen. Koko esitys on tasapaksua jyrinää. Ilmaa sotkevat savu ja vesihöyry. Tultakin piisaa.

Tosin esiintymislava on kilometrien päässä. Lähemmäs ei pääse. Show on aamulla ohitse alle vartissa, Yhdysvaltojen aikaa heti kello 8.33:n jälkeen.

Kannattiko tulla? Kuulennoissa on oma hohteensa.

Kuulento Artemis 1 on valtava, ja sen kärjessä Kuuhun menee astronauttien alus Orion, tällä kertaa ilman ihmisiä. Orion voi kiertää Kuuta jo viikon lopulla.

Yhdysvallat tähtää nyt tosissaan Kuuhun, noin 50 vuotta Apollo-lentojen jälkeen. Ehkä jo vuonna 2026 Kuun pinnalle astuu Artemis 3 -lennolla kaksi astronauttia.

Yhdysvaltojen avaruushallinto Nasa muistutti kesällä, että yli puolet ihmiskunnasta ei ole koskaan nähnyt ihmistä toisen taivaankappaleen pinnalla suorassa lähetyksessä. Maailmassa on yli neljä miljardia 1970-luvulla tai sen jälkeen syntynyttä ihmistä.

Heinäkuussa 1969 suora lähetys Kuusta oli suttuinen ja mustavalkoinen. Silti astronauttien ensiaskeleita seurasi suorana yli 500 miljoonaa ihmistä.

” Nasa sanoo, että Kuu on astinlauta Marsiin.

Nasa tekee tietysti paluusta Kuuhun ison näytöksen. Kuvakulmat ja äänenlaatu ovat huippua. Kaikki kanavat Twitteristä chatteihin käyvät kuumina.

Kuukävelyä odotellessa ilmoille kohoaa tuttu kysymys, jo vuodelta 1969. Eikö rahoja olisi voitu käyttää täällä Maan päällä? Mitä tämä kaikki maksaa? Yksi ainoa Artemiksen lento maksaa Yhdysvaltojen veronmaksajille yli neljä miljardia dollaria.

Kantorakettien ja Orionin kehittely maksaa myös. Hintalappuun on kertynyt yli 20 miljardia.

Nasa ei voi enää pysäyttää tätä koneistoa. Se on liikkeellä kuin iso dinosaurus.

Nasa sanoo, että Kuu on astinlauta Marsiin. Ja että Kuun etelänavalle nousee 2020-luvulla tukikohta. Kiinan astronautit tulevat sinne vasta 2030-luvulla.

Liittovaltiolla tuntuu riittävän omaa rahaa tai velkarahaa, vaikka Yhdysvalloissa rahareikiä riittää: sosiaalihuolto, mustien asema, teiden kunto, asevarustelu...

Nasa saa ehkä hetkeksi sympatiaa. Kuuhun astuu ensimmäisenä naisastronautti.

Kirjoittaja on HS:n tiedetoimittaja.