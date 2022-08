Jos koulupsykologeja on mahdotonta saada töihin kouluihin, eikö Helsinki voisi ostaa edes heidän tekemiään tutkimuksia yksityiseltä?

Koulupsykologeista on ollut jo vuosia pulaa, ja heitä on vaikea saada töihin kouluihin. Oman lapseni koulussa on nimetty koulupsykologi, mutta hän on opintovapaalla ja aloittaa työnsä syysloman jälkeen. Helsingin kaupungilla on parhaillaan auki seitsemän koulupsykologin tehtäviä.

Samaan aikaan lapset odottavat pääsyä koulupsykologin tutkimuksiin. Osa odottaa tutkimuksiin pääsyä jopa vuosia, osalle todetaan lainvastaisesti, ettei koulu tee lapselle ehdotettua tutkimusta, vaan vanhemmat voivat halutessaan ostaa sen yksityiseltä.

Psykologit selvittelevät esimerkiksi lukivaikeuksia, neuropsykiatrisia haasteita ja mielenterveysongelmia. Koulupsykologin tekemä tutkimus on olennainen, jotta lapsi pääsee hoitopolulla edes alkuun. Ilman psykologin tutkimusta lapsi on usein opettajien ja vanhempien antaman tuen varassa eikä sillä ratkaista kaikkia ongelmia. Opettajat ja vanhemmat uupuvat, kun tukiverkko vuotaa.

Jos koulupsykologeja on mahdotonta saada töihin kouluihin, eikö Helsinki voisi ostaa edes heidän tekemiään tutkimuksia yksityiseltä? Suomessa on varmasti tutkimukset hallitsevia psykologeja, mutta he eivät selvästikään halua työskennellä pysyvästi kouluilla.

Koronavirus on koetellut lapsia ja nuoria, ja heidän tuekseen on luvattu lisää resursseja. Missä nämä resurssit näkyvät koulujen arjessa? Helsinkiläispoliitikot voisivat päättää kilpailutuksesta, jolla ostetaan lasten ja nuorten tarvitsemia tutkimuksia ja lyhennetään jonoja. Jo lakikin edellyttää toimivia oppilashuoltopalveluita.

Media on käyttänyt merkittävästi aikaa ja energiaa huoleen siitä, vaarantaako pääministerin juhliminen kansallisen turvallisuuden. Vaikeuksissa olevien lasten jättäminen ilman apua on aihe, joka todella aiheuttaa riskin kansalliselle turvallisuudelle. Sitä voisi rummuttaa vastaavalla intohimolla.

Anna Niemelä

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.