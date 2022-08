Ukrainalaisilla on omasta takaa osaamista kivitalojen rakentamisesta.

Arkkitehti Olli Lehtovuori kirjoitti (HS Mielipide 16.8.) varsin ansiokkaan mielipiteen Ukrainan jälleenrakentamisesta. Myös Helsingin pormestari Juhana Vartiainen on puhunut Ukrainan jälleenrakentamisen avustamisesta.

Lehtovuoren ajattelussa on kuitenkin yksi virhe. Ukrainassa on perinteisesti rakennettu kivitaloja, ja ukrainalaisilla on omasta takaa osaamista kivitalojen rakentamisesta mutta ei puutalojen.

Kannattaisikin selvittää, minkälainen on ukrainalainen asumistapa ja rakentamistapa ja suunnitella Ukrainaan sopivia edullisia kivirakenteisia jälleenrakennustaloja. Ukrainassa on pommitettu maan tasalle lukemattomia kyliä. Tällaisille alueille sopisi hyvin jälleenrakennusomakotitalo, koska siellä on perinteisesti asuttu omakotitaloissa.

Suomella on kokemusta myös modernista lvi-tekniikasta. Lvi-alan yrityksetkin voitaisiin aktivoida suunnittelemaan integroituja lämmitys-, ilmanvaihto- ja pesutilapaketteja. Näitä voisi toimittaa kytkentävalmiina tilaelementteinä. Se nopeuttaisi rakentamista huomattavasti.

Meillä on kokemusta yksinkertaisista hartiavoimin rakennetuista jälleenrakennustaloista eli niin sanotuista rintamamiestaloista, joita varten muun muassa Asutushallituksen rakennustoimisto teetti suunnitelmia. Myös Helsingin kaupungilla on kokemusta uudemman ajan tyyppitaloista eli niin sanotuista Helsinki-pientalosta. Nyt kannattaisi käynnistää vastaavanlainen Ukraina-pientaloprojekti. Näin aktivoitaisiin erilaiset kivitalotuottajat suunnittelemaan valmiiksi Ukrainaan soveltuvia taloja. Paikallista asumis- ja rakentamistapaa koskevat lähtötiedot voisi hankkia jokin julkinen taho, vaikkapa Helsingin kaupunki osana omaa auttamisprojektiaan.

Näitä taloja voisivat tilata erilaiset jälleenrakentamista avustavat tahot. Kannattaa kuitenkin muistaa, että Ukraina oli ennen sotaa kovassa taloudellisessa nousussa ja varmasti lähtee hurjaan nousuun sodan jälkeen. Niinhän lähti Suomikin. Siis varmasti omaa rahaa ja hartiavoimaa löytyy ukrainalaisiltakin jälleenrakentamiseen. Näin ollen tuottajien pitää olla valmiina hyvien talosuunnitelmien kanssa. Kysyntää tulee olemaan.

Olli Jokinen

arkkitehti, Helsinki

