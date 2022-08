Ukrainalaiset tietävät, mikä heitä odottaa, jos Venäjä voittaa.

Sotatieteen tutkijat Ilmari Käihkö ja Jan Willem Honig olivat sitä mieltä, että toiveajattelu ei korvaa strategiaa kulutussodaksi muuttuneessa Ukrainan konfliktissa (HS Vieraskynä 24.8.). Olemme samaa mieltä. Johtopäätöksemme on kuitenkin toinen.

Käihkö ja Honig katsoivat, että kulutussodassa Venäjällä on pitkällä aikavälillä selvä etu Ukrainaan verrattuna. Venäjä on Ukrainaa isompi, runsasväestöisempi ja itsevaltainen. Ukrainassa kulutussodan kauhu ilman näkymää sodan loppumisesta voi heistä johtaa taistelutahdon ehtymiseen.

Koska Ukrainan yksipuolinen voitto vaikuttaa epätodennäköiseltä, heidän mielestään on valmistauduttava kompromissiin. Kompromississa on ”jossain määrin” tunnustettava Venäjän vaatimukset Ukrainaa mutta myös Venäjän kansainvälistä asemaa kohtaan, koska oikeudenmukainen rauha tekisi Venäjästä ydinaseilla varustetun häviäjän ja samalla pysyvän uhan kansainväliselle turvallisuudelle. Tasaisesti jaettu tyytymättömyys johtaa heistä pidemmällä aikavälillä parempaan lopputulokseen kuin ”nyt todistamamme absoluuttisen oikeuden ja voiton tavoittelemiseksi käyty sota”.

Tutkijat unohtavat, että voimasuhteet paperilla eivät välttämättä määrää ennakolta sodan lopputulosta. Ukraina on iso maa. Maassa on yli 40 miljoonaa asukasta. Ukrainalaiset ovat osoittaneet vakuuttavasti, että heillä on sekä tahtoa että kykyä puolustaa omaa maataan. Ukrainalaisten taistelutahto ei hevin ehdy. He tietävät, mikä heitä odottaa, jos Venäjä voittaa. Sen rinnalla kulutussodan kauhu kalpenee. Venäjän tavoitteena on tuhota Ukraina itsenäisenä kansakuntana ja venäläistää ukrainalaiset. Pakkovenäläistäminen on jo aloitettu miehitetyillä alueilla.

Venäjän itsevaltaisuus on mahdollistanut brutaalin hyökkäyssodan ja sen sievistelemisen ”erikoisoperaatioksi”, mutta tämä ei välttämättä ole selvä etu pitkällä aikavälillä. Sotaväsymys ja tyytymättömyys kasvavat, kun ei ymmärretä, miksi soditaan. Tutkijat itsekin viittaavat historiaan, Venäjän armeijan kapinointiin vuoden 1917 tapaan.

Kulutussodassa Venäjä häviää, jos se ei voita. On tärkeää, että lännen aseapu Ukrainalle kasvaa ja monipuolistuu. Puolustussotaa käyvällä Ukrainalla on täysi oikeus puolustautua iskemällä sotilaskohteisiin myös Venäjän alueella. Varoittelut siitä, että konflikti saattaisi tämän takia laajeta ydinsodaksi, ovat pohjaa vailla. Venäjällä ei ole mitään strategista saati taktista syytä käyttää ydinaseita Ukrainaa vastaan, länttä vastaan vielä vähemmän.

On jokseenkin erikoista, että Käihkö ja Honig kuvasivat Ukrainan puolustustaistelua kyynisesti ”absoluuttisen oikeuden ja voiton tavoittelemiseksi” ja varoittivat, että oikeudenmukainen rauha tekisi Venäjästä pysyvän uhan kansainväliselle turvallisuudelle. Arkijärjellä ajatellen oikeudenmukainen rauha ei palkitsisi hyökkäyssotaan ryhtynyttä. Mutta me emme olekaan sotatieteen tutkijoita.

Vasta Venäjän tappio luo kestävän pohjan oikeudenmukaiselle rauhalle. Epäoikeudenmukainen rauha, jossa Ukraina pakotettaisiin uusiin alueluovutuksiin ja otettaisiin myös huomioon Venäjän ennen hyökkäyssotansa aloittamista esittämiä vaatimuksia, sen sijaan sinetöisi entistä suuremman Venäjän uhan kansainväliselle turvallisuudelle.

Pasi Patokallio

suurlähettiläs (emeritus)

Aapo Pölhö

suurlähettiläs (emeritus)

