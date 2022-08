Lakiesityksessä on kysymyksessä verrattain pieni muutosesitys, jonka tavoitteena on tukea yel:n yhdenmukaista soveltamista eläkelaitoksissa.

Lasse Vuola ja Jukka Mähönen moittivat Vieraskynä-kirjoituksessaan (HS 22.8.) yrittäjän eläkelain puutteellista valmistelua. Valitettavasti kirjoituksessa esitettiin yrittäjän eläkelain (yel) uudistuksesta virheitä.

Kirjoituksessa väitettiin, ettei uudistuksen mukainen mediaanipalkkaan lähtötietona perustuva yel-maksu jousta.

Lakiesityksen mukaan yel-työtulon tulisi jatkossakin vastata yrittäjän työpanoksen taloudellista arvoa. Kokoaikaista työtä tekevien toimialan mediaanipalkan lisäksi eläkelaitos ottaisi huomioon myös muita seikkoja, kuten yrittäjän ammattitaidon ja kokemuksen, yritystoiminnan kausiluonteisuuden, koko- tai osapäiväisyyden, työntekijöiden määrän sekä liikevaihdon. Esimerkiksi yrityksen laskutustietojen perusteella työpanoksen arvo voisi olla mediaanipalkkaa matalampi. Myös yrittäjä itse voisi antaa kyseisiä tietoja eläkelaitokselle.

Yel-maksussa on jo nykyisin joustomahdollisuus sekä ylös- että alaspäin. Lisäksi aloittaville yrittäjille on neljän vuoden ajan aloittavan yrittäjän alennus, joka on 22 prosenttia yel-vakuutusmaksusta. Näihin ei esitetä muutoksia.

Kirjoittajat totesivat myös, että eläkelaitosten toimeenpanon kustannukset nousevat ja nämä kustannukset rasittavat kaikkia eläkkeensaajia. Yel-työtulon vahvistamisessa on kyse julkisen hallintotehtävän hoitamisesta, mikä velvoittaa asian riittävään ja asianmukaiseen selvittämiseen. Yel:n toimeenpanon kustannukset katetaan yel-vakuutusmaksulla ja valtion osuudella, mikä ei rasita eläkkeensaajia.

Kirjoituksen mukaan yrittäjän pitäisi voida poiketa mediaaniansioista oman ilmoituksensa perusteella. Yel-työtulo on Finanssivalvonnan keväällä 2021 tekemän teema-arvion mukaan vahvistettu valtaosin sen mukaan kuin yrittäjä on hakemuksessaan ilmoittanut. Tämä on osaltaan johtanut niin sanottuun alivakuuttamiseen, eli työtulo on vahvistettu liian alhaiseksi.

Lakiesityksessä on kysymyksessä verrattain pieni muutosesitys, jonka tavoitteena on tukea yel:n yhdenmukaista soveltamista eläkelaitoksissa sekä parantaa yrittäjien eläke- ja muun sosiaaliturvan tasoa.

Jaana Rissanen

johtaja, eläke- ja yksityisvakuutusyksikkö, sosiaali- ja terveysministeriö

