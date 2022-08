Helsinki edistää jalankulkijoiden turvallisuutta.

Helsingin Sanomat on kirjoittanut jalankulkijoiden turvallisuudesta ja suojateiden muuttamisesta ylityspaikoiksi (HS 17.8. ja HS 21.8.).

Helsingissä on vanhoja suojatiejärjestelyitä, jotka eivät kaikilta osin vastaa tämän päivän liikenneturvallisuuskriteereitä. Tällaisia ovat esimerkiksi monta ajokaistaa ylittävät liikennevalottomat suojatiet. Tilanteen korjaamiseksi ensisijainen ratkaisu on aina suojatiejärjestelyjen parantaminen. Muutoksia tehdään liikennehankkeiden ja muiden katutöiden yhteydessä.

Tietyissä erityistilanteissa suojatie voidaan korvata osittain tai kokonaan kadunylityspaikalla. Se on Suomessa uusi mutta monissa maissa vakiintunut liikennejärjestely, jolla mahdollistetaan ajoradan tai raiteiden ylittäminen omaa harkintaa käyttäen. Jalankulkija on tuolloin väistämisvelvollinen muuhun liikenteeseen nähden.

Kadunylityspaikoilla ei korvata suojateitä laajamittaisesti. Suojatien korvaaminen ylityspaikalla tulee kyseeseen lähinnä silloin, kun ratkaisusta on olennaista hyötyä joukkoliikenteen sujuvuudelle ja kun lähistöllä on vaihtoehtoinen esteetön reitti kadun yli. Myös ylityspaikan on oltava jalankulkijoille turvallinen muun muassa näkemien osalta.

Kymmenen viime vuoden aikana onnettomuuksissa kuolleiden jalankulkijoiden määrä Helsingissä on puolittunut ja loukkaantumiset ovat vähentyneet lähes yhtä paljon. Jalankulku Helsingissä on turvallista, ja liikenneturvallisuuden eteen jatketaan pitkäjänteistä työtä.

Reetta Putkonen

liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö

Helsingin kaupunki

