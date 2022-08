Me emme tiedä, mitä kuuluu yleiseen vanhenemiseen ja mikä vaiva saa selvän tautiluokituksen.

Jo vuosikausia on tiedetty, että Suomi ikääntyy. On ymmärrettävää, että myös hoidon tarve lisääntyy. Terveyspalveluita siis tarvitaan entistä enemmän. Silti päättäjät eivät ole tehneet tarpeellisia rakenteellisia uudistuksia, ei nykyinen hallitus eivätkä sitä edeltävät. Silloin tällöin on pulpahtanut esiin hyviä käytäntöjä, kuten aikoinaan omalääkäri ja jopa vanhusten neuvola. Valitettavasti nämä hyvät hankkeet eivät kestäneet kauaa.

Ongelma on nimittäin se, että me ikäihmiset, joita on Suomessa yli puolitoista miljoonaa, kansoitamme terveyspalvelut. Yhtäältä hakeudumme hoitoon turhistakin syistä, toisaalta saatamme pitää vaivojamme vanhenemiseen kuuluvina, vaikka kyseessä olisi vakava sairaus. Me emme tiedä, mitä kuuluu yleiseen vanhenemiseen ja mikä vaiva saa selvän tautiluokituksen.

Me tarvitsemme vanhustenneuvoloita ja niihin geriatreja, jotka kertoisivat meille, mikä on normaalia ja mikä taas on todella sairaus. Valitettavasti yleislääkärin vastaus näihin kysymyksiin on usein ylimalkainen: ”Jokainen on erilainen, jokainen vanhenee yksilöllisesti.” Jos saisimme apua ja neuvontaa vanhustenneuvolasta, tuntisimme elämämme turvatuksi ja saisimme hoitoa todellisiin sairauksiimme.

Eila Kaarresalo-Kasari

tietokirjailija, Helsinki

