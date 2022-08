Marinin hallituksen on budjettiriihessä pidettävä kiinni ihmisoikeuksista.

Hallitus kokoontuu budjettiriiheen kuunvaihteessa. Riihen alla sekä sisäministeriö että valtiovarainministeriö ovat antaneet ehdotuksensa pakolaiskiintiön koosta. Ehdotuksissa on merkittävä ero. Sisäministeriön mukaan pakolaiskiintiön tulisi laskea nykyisestä 1 500 ihmisestä 1 050 ihmiseen, mutta valtiovarainministeriö laskisi kiintiötä vielä merkittävästi enemmän, 850 ihmiseen.

Snna Marinin (sd) hallitus nosti tämän vuoden pakolaiskiintiötä 1 500 ihmiseen, kun afganistanilaispakolaisten määrä kasvoi Talebanin valtaannousun jälkeen. Sen jälkeen Venäjä on hyökännyt Ukrainaan ja konfliktit esimerkiksi Afganistanissa, Syyriassa ja Myanmarissa syvenevät. Ihmiset pakenevat sotaa, vainoa ja vakavia ihmisoikeusloukkauksia. YK:n pakolaisjärjestön mukaan maailman pakolaismäärä kasvaa vuosi vuodelta.

Pakolaiskiintiö on tehokas tapa auttaa kaikista haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä ja perheitä. Valtiovarainministeriön ehdotus pakolaiskiintiön merkittävästä supistamisesta on kylmäävä – etenkin kun sen nykyinenkin taso on varsin alhainen esimerkiksi naapurimaidemme Ruotsin ja Norjan moninkertaisesti suurempiin pakolaiskiintiöihin verrattuna.

Marinin hallituksen on pidettävä kiinni ihmisoikeuksista viimeisessä budjettiriihessään. Pakolaiskiintiötä ei saa laskea – sitä tulisi päinvastoin nostaa.

Kaisa Korhonen

oikeudellinen asiantuntija

Amnesty Internationalin Suomen osasto

