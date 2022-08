Kohta ollaan Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan uudessa, ennenkokemattomassa vaiheessa. Seuraavalle presidentille kuuluu myös Suomen Nato-politiikka.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö piti suurlähettiläskokouksessa (23.8.) selkeän ja suorasanaisen puheen. Siinä hän korosti: ”Suomen turvallisuudesta huolehtiminen on ulkopolitiikkamme keskeinen tehtävä. Näin on ollut myös kuluneen vuoden ajan, näin on jatkossakin. Tuntemattoman edessä turvallisuutta on vahvistettava määrätietoisesti ja pitkäjänteisesti.”

Siinä on selvä viesti ja evästys seuraavalle presidentille, jolle kuuluu ulkopolitiikan johtaminen. Nykyiseen perustuslakiin on lisätty, että johtaminen tapahtuu yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Pykälänikkarit halusivat sanalla ”yhteistoiminta” rajata entisten presidenttien aikaista vallankäyttöä.

Presidentti Niinistön toinen ja viimeinen kausi päättyy vuoden 2024 alkupuolella. Eli jo puolentoista vuoden kuluttua. Silloin Mäntyniemeen ja Linnaan muuttaa uusi presidentti. Nyt jo voi varmuudella sanoa, että maailma ei siihen mennessä paremmaksi eikä rauhallisemmaksi muutu. Päinvastoin, myllerrys jatkunee Euroopassa ja laajemminkin. Suomi Naton tulevana täysjäsenenä on niissä epäsuorasti tai suoraan mukana. Kohta ollaan Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan uudessa, ennenkokemattomassa vaiheessa. Seuraavalle presidentille kuuluu myös Suomen Nato-politiikka.

” Äänestäjät ovat ison ratkaisun edessä.

Kaikki nämä tulevaisuuden kuvat ja uhat vaativat Niinistön seuraajalta vahvaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan osaamista. Ne on oltava jo alusta lähtien hyvin hallussa. Niitä ei voi alkaa opetella vasta presidenttikauden alkumetreillä. Siihen ei ole aikaa. Maailman meno ei pidä hetkenkään taukoa Suomen presidentinvaihdon takia.

Olen lähipiirini kanssa viime aikoina kevyesti keskustellut Niinistön seuraajasta: kuka hän olisi, mitä häneltä vaaditaan ja mitä hänellä on edessä. Nyt tätä keskustelua on käytävä jo vakavalla mielellä. Niinistön puhe herättää miettimään, kuka olisi sopivin jatkamaan hänen kotimaassa ja maailmalla paljon kiitosta saanutta työtään Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan johdossa. Tuleeko seuraaja politiikan puolelta vai muualta? Äänestäjät ovat puolentoista vuoden kuluttua ison ratkaisun edessä.

Joskus ammoin 1970-luvun alussa eduskunta jatkoi poikkeuslailla presidentti Urho Kekkosen kautta neljällä vuodella itäsuhteiden hoitamiseksi – ja koska hän ei suostunut ehdokkaaksi normaaliin vaaliin. Haluaisin esittää Niinistölle myös neljää lisävuotta. Mutta en sitä tee, koska nykyoloissa tällainen ehdotus torjuttaisiin varmasti saman tien.

Tarmo Ropponen

Helsinki

