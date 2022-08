Kyse on Ukrainaakin laajemmasta aatteellisesta vastakkainasettelusta.

Venäjän sotatoimille Ukrainaa vastaan ei näy loppua. Kumpikaan osapuoli ei tällä hetkellä näytä kykenevän taktista tulenkäyttöä mittavampiin operaatioihin. Kumpikaan ei ole voittamassa eikä häviämässä. Kovasti odotettu Ukrainan vastahyökkäys jossain Hersonin suunnalla ei sekään riittäisi palauttamaan kuin pienen osan Venäjän valtaamia, miehittämiä ja liittämiä alueita takaisin lailliselle omistajalleen. Mistään pysyvästä tulitauosta, aselevosta – saati sitten rauhansopimuksesta – ei ole toiveita. Itärintamalta ei mitään uutta; sota pitkittyy.

Eikä väsyneiden osapuolten sotatoimien hiipuminen hamassa tulevaisuudessa sekään tuo vakautta. Kyse on Ukrainaakin laajemmasta aatteellisesta vastakkainasettelusta. Ilman tarvetta etsiä historiallisia yhtymäkohtia 1600-luvun alkupuolen sodan kanssa, voidaan vallitsevaa tilannetta kutsua kolmekymmenvuotiseksi sodaksi.

Intensiteetiltään ja ilmiasultaan vaihteleva sota alkoi viisitoista vuotta sitten Venäjän järjestämillä kyberhyökkäyksillä Viroa ja vapaata digitaalista tietoyhteiskuntaa vastaan. Se jatkui Abhasian ja Etelä-Ossetian valtaamisella Georgialta vuonna 2008. Se on kiihtynyt niin diplomaattisella kuin kyberrintamallakin. Kotimaiset dissidentit on vaiennettu, vangittu tai peloteltu kuoliaaksi. Libyan ja Syyrian sisällissodissa niin itä kuin länsikin on kokeillut vallan ja voiman toimivuutta. Itäisen Ukrainan ja Krimin valtaus kahdeksan vuotta sitten asettuu jatkumoon. Venäläis-sovinistisessa ajattelussa tynkä-Ukraina symbolisoi lännen, demokratian ja ihmisoikeuksien vääjäämätöntä häviötä.

Mitään muutosta vakaampiin oloihin ei pidä odotella niin kauan kuin nyt kahdeksatta vuosikymmentään aloittelevat putinit, lavrovit ja patruševit ovat mukana. Heidän poistumisensa noin viidentoista vuoden sisällä ei sekään lupaa rajakaupan, luottamuksen ja keskinäisriippuvuuden tai fossiilitalouden paluuta. Markkinoita, ystävyyttä ja energiaa on löydettävä muualta. Ja jos nykyinen maailmanjärjestys mahdollistaa tällaisen putinilaisen ihmisten, kansakuntien ja kansainoikeuden raiskaamisen, sitä on todellakin muutettava. Helppoja ratkaisuja ei ole. Sisua ja sitkeyttä on löydettävä itsestämme.

Mika Kerttunen

valtiotieteiden tohtori, everstiluutnantti evp.

sotilasstrategian dosentti, Maanpuolustuskorkeakoulu

