Kirjoja kierrätetään yltiöpäisellä, opiskelua ja oppimista haittaavalla tavalla.

Nimimerkki Hämmentynyt vanhempi ihmetteli (HS Mielipide 21.8.) helsinkiläisessä koulussa tapahtuvaa kielten tehtäväkirjojen kierrätystä. Ongelma ei rajoitu pelkästään kielten tehtäväkirjoihin, vaan myös monien oppiaineiden tekstikirjoja kierrätetään yltiöpäisellä, opiskelua ja oppimista haittaavalla tavalla.

Oppiaineiden – esimerkiksi suomen kieli, historia, yhteiskuntaoppi, uskonto ja ympäristöoppi – tekstikirjoja on jo vuosia kierrätetty järkevällä tavalla: Oppilas saa oppikirjan käyttöönsä lukuvuoden ajaksi. Keväällä kirjat kerätään ja jaetaan seuraavana lukuvuonna saman luokka-asteen oppilaille.

Nykyisin Helsingissä on ala-asteen kouluja, joissa monien oppiaineiden tekstikirjoja on säästösyistä hankittu vain yhden luokan oppilaiden verran, ei siis koko luokka-asteelle. Tästä seuraa, että kaikki saman luokka-asteen oppilaat käyttävät kirjoja omalla vuorollaan.

Tilanne on oppimisen kannalta todella hankala, sillä opettaja ei voi antaa oppikirjan teksteihin liittyviä läksytehtäviä ja kirjatilanne määrittää paljon sitä, milloin mitäkin sisältöjä voidaan opiskella. Ennen kokeita oppilaat saavat kirjat luettavikseen vain muutamaksi päiväksi, jotta seuraava ryhmä saa taas kirjat käyttöönsä. Oppilaiden tulee siis omaksua koealueet hyvin lyhyessä ajassa.

Esimerkiksi elämänkatsomustietoa opetetaan monissa helsinkiläisissä kouluissa ilman minkäänlaista oppikirjaa ja opettaja itse valmistaa kaiken opetusmateriaalin jokaista oppituntia varten, mikä ei ole sen paremmin ajankäytöllisestä kuin pedagogisestakaan näkökulmasta perusteltua.

Julkisuudessa on käyty keskustelua suomalaisten jatkuvasti heikkenevästä lukutaidosta. Lukutaidon heikkenemisen pysäyttäminen on annettu ymmärrettävästi pitkälti koulujen vastuulle. Samaan aikaan koululta kuitenkin viedään työkalut lukemisen opettamiseen, kun luettavan tarjoaminen oppilaalle kotiin on usein mahdotonta.

Oppimateriaaleista säästäminen selitetään usein digiloikalla ja ekologisuudella, vaikka kaikkien opetuksen alalla työskentelevien tiedossa on, ettei kirjoihin yksinkertaisesti ole enää rahaa.

Perusopetuslain mukaan ”perusopetusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu”. Ei riitä, että lapsen edun tavoittelu jää siis vain koulun tai opettajan harteille, vaan sen pitäisi olla myös päätöksenteon perusta.

Edellä esitetyn valossa Helsingin kaupunkistrategian 2021–2025 painopistealue ”maailman paras ja yhdenvertaisin paikka oppia” kuulostaa lähinnä huonolta vitsiltä. Helsinkiläisissä kouluissa oppiminen ja opettaminen on riittämättömien opetusmateriaalien takia vuosi vuodelta hankalampaa.

Kaksi turhautunutta opettajaa

Julkaisemme kirjoituksen

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.