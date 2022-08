Venäläisten viisumirajoituksista hyötyvät lähinnä Vladimir Putin ja Putinin propagandakoneisto.

Olemme suomalais-venäläinen pariskunta ja olemme asuneet ja työskennelleet eri puolilla Eurooppaa. Nyt asumme Suomessa. Meillä on sukulaisia, ystäviä ja tuttavia sekä Venäjältä että Ukrainasta. Tuomitsemme täysin Venäjän Ukrainaa vastaan käynnistämän sodan.

Missään ei asu pelkästään pahoja tai hyviä ihmisiä – ihmiset ovat kaikkialla yksilöitä ja yksilöinä erilaisia. Yleistää ei pitäisi, mutta silti: Tuntemamme venäläiset voi karkeasti jakaa kahteen eri ryhmään. On kielitaitoiset, maailmaa nähneet ja osin myös ulkomailla asuneet venäläiset. Heille arvot, kuten demokratia, kansainvälinen yhteistyö ja rauha, ovat hyvin tärkeitä, ja heille sota Ukrainassa on tyrmistyksen, epätoivon ja häpeän aihe. Toinen ryhmä koostuu aina Venäjällä asuneista, kielitaidottomista ja ulkomaailman Venäjän propagandan läpi kokeneista venäläisistä. Heidän suhtautumisensa sotaan on tyypillisesti välinpitämätön tai Venäjän toimia jossain määrin tukeva.

Itse uskomme, ettei Euroopan tulisi eristää venäläisiä ja vieraannuttaa heitä Euroopasta virheelliseen yhteisen syyllisyyden ja yhteisen rangaistuksen ajatukseen perustuen. Lähtökohta, että omaan maahansa eristetty Venäjän kansa nousee despoottista johtajaansa vastaan eristyksen vuoksi, on epäloogisuudessaan absurdi. Venäläisten viisumirajoituksista hyötyvät lähinnä Vladimir Putin ja Putinin propagandakoneisto. Propaganda on järjestelmällisesti toistanut viestiä demokraattisen länsimaailman vihamielisestä suhtautumisesta venäläisiin, ja viisumirajoitukset ovat mielestämme kiistatta vihamielinen teko. Viisumirajoitukset rajoittavat venäläisten mahdollisuuksia kokea muuta kuin oma maansa ja altistavat heidät omien viestimiensä sanomalle. Lopputuloksena on venäläisten ja muiden eurooppalaisten välistä keskinäistä epäluuloa, väärinymmärryksiä ja ennakkoluuloja, joita voi olla todella vaikeaa myöhemmin purkaa.

Putinin hallintoa on yritetty heikentää pakottein, ja toivottavasti Eurooppa pikaisesti löytää venäläisellä öljylle ja kaasulle vaihtoehdot. Putinin järjestelmää heikentää myöskin järjestelmällinen aivovuoto, koulutettujen venäläisten hakeutuminen muualle vapaamman elämän ja parempien itsensä toteuttamisen mahdollisuuksien perässä. Miten käsitys elämästä muualla voi syntyä, jos ulkomaille matkustaminen ei ole mahdollista? Miten kukaan Venäjällä voi muuttaa käsitystään Venäjästä ja Venäjän ulkopuolisesta maailmasta, jos ulkopuolinen maailma sulkee ihmiset Venäjän sisälle? Miten Venäjällä vapautensa ja henkensä edestä pelkäävä voi poistua maasta ilman viisumia?

” Epäluuloa, väärinymmärryksiä ja ennakkoluuloja voi olla todella vaikeaa purkaa.

Viisumien rajoittamisessa on tunteisiin vetoava symmetria: Miespuoliset ukrainalaiset tuttavamme eivät sotatilan vuoksi pääse maastaan pois. Miksi siis venäläisten pitäisi saada matkustaa? Viisumirajoitukset eivät kuitenkaan edesauta Ukrainan sodan loppumista. Sen sijaan Venäjän kehittymistä kohti avoimempaa ja demokraattisempaa yhteiskuntaa ne hyvinkin voivat hidastaa. Viisumirajoitukset ovat myös vastoin meille kaikille tärkeitä arvoja – vapautta, veljeyttä ja tasa-arvoa.

Yhteiskunnat tapaavat ennemmin tai myöhemmin toimia omien arvojensa mukaisesti. Viisumiasiassa toivomme Euroopan tekevän näin mieluummin ennemmin kuin myöhemmin.

Pax Mundi

Julkaisemme kirjoituksen

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

