Pahan päivän vara alkoi kiinnostaa, kun sähkön hinta nousi.

Vuodenvaihde 2010 oli todella kylmä. Napa-alueen kylmää ilmaa valui etelään. Pakkanen kiristyi kaikkialla pohjolassa. Tukholmassa lämpötila ei noussut tammikuussa kertaakaan plussalle. Keskeytymätöntä pakkaskuukautta ei ollut koettu Tukholmassa aiemmin säännöllisten mittausten historiassa.

Kuusamossa oli tammikuun 8. päivänä 37 astetta pakkasta. Saman päivän aamuna käynnistettiin osa Suomen sähköjärjestelmän tehoreservistä. Kotkan Mussalossa ollut Pohjolan Voiman omistama öljyä ja kaasua käyttävä voimala hyrähti käyntiin. Tämän jälkeen reserviä ei ole käytetty kertaakaan, ja Mussalon molemmat yksiköt on jo purettu.

Kun reservi käynnistettiin, taustalla olivat sähkömarkkinoita seuranneiden mukaan poliittiset tarpeet. Tehoreserviä ei käynnistetty siksi, että sähkö olisi ollut tyystin loppumassa. Vähiin se kyllä kävi. Päätös tehtiin siksi, että sähkön hinta oli noussut jyrkästi – ja se näytti poliittisesti pahalta. Seuraavana vuonna olivat vaalitkin tulossa.

Sähkön riittävyys on ensi talvena todella tiukoilla, mikä nostaa hintoja voimakkaasti niin Suomessa kuin koko Euroopassakin. Katse on kääntynyt kohti sähköjärjestelmän tehoreserviä ja reservin voimaloita. Ne käyntiin ja hinnat alas!

Tätä ratkaisua tarjoavat unohtavat – tai haluavat unohtaa pelastajaa esittäessään –, että vuoden 2010 kikka ei ole enää käytettävissä. Reservissä olevia voimaloita ei saa nykyisen lain mukaan käynnistää hinnan nousun vuoksi. Laki vaatii odottamaan, että sähkö todellakin alkaa loppua.

Fortum on nyt sekä syystä että syyttä suomalaisten hampaissa. Yhtiön väitetään manipuloivan sähkön hintoja ylemmäs pitämällä Meri-Porin hiilivoimalaa sammutettuna. Niin paljon kuin Fortumia tekeekin nyt mieli kurmottaa, kohtuus kannattaa pitää mielessä. Fortum on tarjonnut Meri-Poria tehoreserviin, ja jos se mukaan valitaan jälleen kerran, Fortum ei saa käynnistää voimalaa omalla päätöksellään. Sen pitää odottaa kantaverkkoyhtiö Fingridin käskyä.

Reservivoimalat eivät ole edes varautuneet kuin pikaspurtteihin. Muuhun ei riitä väki eikä polttoaine. Yksi Meri-Pori ei pelasta mitään, eikä sen kapasiteetilla pystytä hintoihin vaikuttamaan.

Syyttelyn logiikka on muutenkin pielessä. Fortum on vakavissa ongelmissa sen vuoksi, että sähkön hinta on noussut paljon siitä hinnasta, jolla yhtiö lupasi myydä sähköä ensi vuonna. Fortumin on kannettava sähköpörssiin vakuuksia miljardeittain – sitä enemmän, mitä kovempi hinta on.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja