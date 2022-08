Helsingin Sanomat kirjoitti 27.8. Helsingin kaupungin suun terveydenhuollosta.

Kiireellisissä tapauksissa Helsingissä pääsee hammashoitoon samana päivänä. Kiireettömän hammashoidon jonotusajat ovat pidentyneet. Hoitoon pääsyn vaikeuksien taustalla on koronapandemian aiheuttama hoitovelka, palvelujen kysynnän kasvu ja se, että hammashoidon ammattilaisista on pulaa valtakunnallisesti, niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Erityisesti pula on hammashoitajista ja erikoishammaslääkäreistä.

Ongelmakohdat on tunnistettu ja jonot etenevät päivittäin. Saimme kesäkuuhun 2022 mennessä purettua koronatoimien vuoksi peruutettujen asiakkaiden hoitojonon sekä lasten määräaikaiset suun terveystarkastukset ajan tasalle. Hammashoitoon on nyt myös entistä helpompi ottaa yhteyttä.

Suuresta palveluiden kysynnästä ja henkilöstön saatavuudesta huolimatta olemme vieneet toimintaamme määrätietoisesti eteenpäin. Helsingin kaupungin suun terveydenhuollon koko henkilöstö tekee parhaansa kaupunkilaisten suun terveyden eteen.

Sebastian Kaste

johtajahammaslääkäri

Helsingin kaupunki

