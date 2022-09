Voidaanko luokkatilassa tuottaa kaikille oppijoille paras mahdollinen oppimisympäristö?

Vieläkin usein ajatellaan, että parhaimmat oppimiskokemukset tuottaa perinteinen luokkaopetusmalli, jossa opiskelijat kootaan samaan tilaan kuuntelemaan opettajan tai kouluttajan opetusta.

Joillain työpaikoilla myös ajatellaan, että etätyöntekijät eivät välttämättä tekisi töitä, ja siksi on pakko olla läsnä, vaikka kyseisen työn voisi suorittaa etänäkin.

Opetusta ja työtä on tietty tuntimäärä viitenä päivänä viikossa. Luokassa opettajat tuovat oppilaille sen tiedon, jonka oppilaat omaksuvat kukin omalla tavallaan. Nykyään ymmärretään sentään jo se, että eri ihmiset oppivat eri tavalla.

Usein ajatellaan, että visuaalinen oppija oppii parhaiten näkemällä opetettavan materiaalin, kinesteettinen oppija oppii parhaiten tuntoaistin kautta ja auditiivinen oppija oppii parhaiten kuuntelemalla. Tällainen jaottelu on kuitenkin aivan liian yksinkertaistava, eikä siitä ole edes tutkimusnäyttöä.

Voidaanko luokkatilassa tuottaa kaikille oppijoille paras mahdollinen oppimisympäristö? Onko läsnäolotyöpaikka välttämättä se tehokkaimman työn tuottava työpiste?

Olivatpa opetusmateriaalit ja olosuhteet kuinka laadukkaita tahansa, luokassa saattaa silti olla oppijoita, joilta koko opetus menee niin sanotusti sivu suun. On myös opittu siihen tapaan, että jos ilmenee jokin ongelma, siitä pyritään selviämään apuvälineillä. Esimerkiksi äänimaailman kuormituksista kärsiville voidaan antaa kuulonsuojaimet.

Entä jos apuvälineistä ja tukikeinoista voitaisiin osin luopua ja tarjota oppilaalle tai työntekijälle häiriötön ja mielekäs oppimis- ja työympäristö etänä? Mitä jos vähemmällä läsnäololla saadaan enemmän tehoja oppimiseen ja työntekoon?

Erilaisten oppijoiden liiton blogisarjaa (#etänäläsnä) kirjoittaessani haastattelin kahtatoista henkilöä. Haastatteluissa nousivat toistuvasti esiin henkilöiden oppimista ja työrauhaa parantavat elementit. Etäilyn koettiin vähentävän kuormitusta ja siten helpottavan oppimista perinteiseen läsnäolo-opetukseen verrattuna.

Opiskelun ja työnteon koettiin myös olevan turvallisempaa etäyhteydellä. Turvallisessa ympäristössä sekä oppiminen että työnteko yleensä helpottuu.

Haastatteluissa korostui yksi asia: rauha. Etänä on rauhallista oppia, etänä on rauhallista tehdä tehtäviä, etänä on rauha työskennellä ja etänä voi tutustua rauhassa uusiin ihmisiin.

Maria Tuomialho

kokemusasiantuntija

vertaistoiminnan koordinaattori

Erilaisten oppijoiden liitto

