Suomessa on totuttu ajattelemaan, että metsiä on suojeltu paljon. Mutta pitääkö se paikkansa?

Luonnonsuojelusta on tänä vuonna puhuttu paljon prosenttien kautta. Yksi syy tähän on Euroopan unionin biodiversiteettistrategia, jonka sisällöstä keskusteluun ovat nousseet erityisesti prosenttitavoitteet.

Biodiversiteettistrategian mukaan EU:n maa- ja meripinta-alasta suojellaan 30 prosenttia. Ja tästä puolestaan yksi kolmannes pitää olla tiukasti suojeltua. Toisin sanoen EU:n pinta-alasta kymmenen prosenttia pitää suojella tiukasti.

Monien mielikuvissa Suomessa suojeltua pinta-alaa on paljon. Ajatukselle on tietysti hyvät perustelunsa.

Sekä Luonnonvarakeskus että maa- ja metsätalousministeriö kertovat, että Suomen metsistä on suojeltu lähes 13 prosenttia.

Se on ihan kunnioitettava osuus metsistä. Prosentti alkaa kuitenkin hapertua, jos sitä tutkii tarkemmin.

Ensinnäkin mukana on myös alueita, joita ei ole suojeltu tiukasti, vaan ne ovat rajoitetussa metsätalouskäytössä.

Tiukasti on suojeltu alle kymmenen prosenttia metsistä, mutta sekään vielä kerro koko totuutta.

Suojeluosuudessa on hyvin kasvavan metsämaan lisäksi mukana myös kitumaata. Kitumaan suojelussa ei sinänsä ole mitään vikaa: kitumaassa on mukana myös metsiä (ne vain ovat kituliaasti kasvavia) mutta myös paljon muuta, kuten puustoisia soita, tunturikoivikoita ja sen sellaisia – eli muutakin kuin alueita, joita voi varsinaiseksi metsäksi kutsua.

Kun sekä rajoitetun metsätalouskäytön alueet että kitumaat jätetään pois laskuista, hyväkasvuista metsämaata on suojeltu tiukasti 6 prosenttia. Luku on eri luokkaa kuin 13 prosenttia.

Mutta kumpi lukema on parempi mittari?

On hyvä pitää mielessä, miksi luonnonsuojelualueita on ylipäätään perustettu: näin on haluttu varmistaa, että suomalainen luonto säilyy. Toisin sanoen on haluttu turvata tiettyjen luontotyyppien sekä kasvi-, eläin- ja sienilajien säilymistä sekä näiden eliöiden keskinäisen verkoston toimivuutta.

Kitumaiden erottelu hyväkasvuisista metsistä ei siis tarkoita, etteikö tunturikoivikoiden, rämeiden suojelu olisi tärkeää. Se on, mutta nimenomaan tunturi- ja suolajien kannalta, koska niille ne ovat tärkeitä elinympäristöjä. Mutta näiden elinympäristöjen suojelu ei auta metsälajeja.

Eli jos haluaa turvata metsälajien säilymistä, sitä ei voi tehdä kitumaita suojelemalla. Siihen tarvitaan riittävästi kunnollisia metsäelinympäristöjä.

Määrän lisäksi voi ajatella, että myös suojelualueiden kohdentuminen on vinossa: se on painottunut pohjoiseen Suomeen. Eikä hemi-, etelä- ja keskiboreaalisia metsiä ja niiden lajeja voi suojella Pohjois-Suomessa, vaikka siellä olisi suojelupinta-alaa kuinka paljon tahansa.

Etelä-Suomessa metsämaasta on suojeltu tiukasti alle kolme prosenttia, ja suojelualueet ovat pieniä ja hajallaan. Siksi Kajaanin eteläpuolella metsäisiä suojelualueita tarvittaisiin välttämättä lisää.

” Etelä-Suomessa suojelualueet ovat pieniä ja hajallaan.

Suomen suojelualueverkosto on arvioitu hiljattain juuri EU:n biodiversiteettistrategian toteutusta varten. Raportti ”Kohti kattavaa suojelualueverkostoa” julkaistiin kesäkuussa.

Raportin mukaan uhanalaisia ja silmälläpidettäviä metsälajeja on suojelun ulkopuolella erityisesti Länsi-Uusimaalla (Helsingistä Hankoniemelle), Turun, Tampereen ja Hämeenlinnan ympäristössä, Lahden ja Kouvolan seudulla sekä Haminan ja Lappeenrannan ympäristössä. Myös Pohjois-Savossa olisi lisäsuojelupainetta.

Raportti ei juuri mainitse yksittäisiä kohteita vaan laajempia maantieteellisiä alueita. Poikkeuksen se tekee yhdessä tapauksessa: raportti nostaa Kanta-Hämeen Evon poikkeuksellisen arvokkaaksi kohteeksi, joka olisi syytä suojella tiukasti.

