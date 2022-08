Maastamuuttovero on tarkoitettu kohdistuvaksi harvoihin ja on omiaan loukkaamaan yhdenvertaisuutta.

Valtiovarainministeriö antoi luonnoksen maastamuuttoveroksi, jonka se jo kertaalleen vuonna 2020 totesi kohdistuvan harvalukuiseen ihmisjoukkoon ja olevan yhdenvertaisuusperiaatteen vastainen. Ominaispiirteistä riippumatta kansalaisia tulee kohdella samoin. Maastamuuton syinä usein on työ, opiskelu tai puoliso ulkomailla.

Luonnos sisältää kaksinkertaisen verotuksen ansoja. Esimerkiksi jos vanhempi muuttaa eläkepäiviksi ulkomaille, lahjasta Suomeen jääville lapsille otetaan sekä maastamuuttovero että lahjavero pelkän lahjaveron sijaan. Ansat kohdistuisivat ”harvalukuiseen varakkaiden joukkoon”, koska veron piirissä ovat yli 500 000 euron varat. Omaa asuntoa ei lasketa mukaan. Luonnoksen mukaan vero koskisi vuosittain muutamaa kymmentä henkilöä.

Sattumanvaraisen asian kuten ulkomaisen puolison takia perhe voi joutua erikseen säädetyn verotustoimenpiteen ja kaksinkertaisen verotuksen kohteeksi. Hyvinvointivaltion perusta lepää sillä, että jokainen meistä osallistuu sen rahoittamiseen ja jokainen eri elämäntilanteissa nauttii hyvinvointipalveluista. Lait on säädettävä yleisiksi eikä niitä voi kohdistaa pieneen ihmisryhmään. Oikeustajua koettelee, että 5,5 miljoonan suomalaisen hyvinvoinnin maksajiksi pannaan erityistoimin muutama kymmenen ihmistä, jotka eivät enää täällä asu eivätkä käytä palveluita. Aggressiivinen verottaminen rapauttaa hyvinvointivaltion hyväksyttävyyttä.

Armahduslaki olisi vapauttanut rangaistuksesta sellaiset harvalukuiset henkilöt, joilla oli ulkomaisia tilivaroja eivätkä he aiemmin olleet ilmoittaneet niitä verottajalle, mutta olisivat valmiita ilmiantamaan itsensä ja maksamaan verot. Armahduslain käsittely lopetettiin vuonna 2015, koska sen epäiltiin loukkaavan yhdenvertaisuutta. Pelkkä sanktion muuttaminen rikospuolelta hallinnolliseksi veronkorotukseksi katsottiin perustuslain vastaiseksi, kun tämä koski harvoja varakkaita. Yhdenvertaisuusperiaate ei voi rientää apuun vain estämään harvojen rangaistusten lievennykset. Sen pitää estää myös harvoihin kohdistettu erityisverotus.

Luonnos ei ota kantaa lainsäätämisjärjestykseen. Perusoikeuksia kaventava laki on käsiteltävä perustuslainsäätämisjärjestyksessä, eli se on hyväksyttävä vielä toisen kerran eduskuntavaalien jälkeen ellei viiden kuudesosan enemmistö päätä lakia kiireelliseksi. Maastamuuttovero on tarkoitettu kohdistuvaksi harvoihin ja on omiaan loukkaamaan yhdenvertaisuutta. Siksi se on käsiteltävä perustuslainsäätämisjärjestyksessä.

Heikki Vesikansa

asianajaja, Helsinki

