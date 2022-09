Suuret ryhmät tuottavat epätoivottuja ilmiöitä, jotka mahdollistavat kiusaamisen.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on arvioinut koulukiusaamisen vastaisia menetelmiä (HS 24.8.). Arviointi kiinnittää huomiota siihen, että menetelmien käyttö on usein muutamien henkilöiden vastuulla ja käytäntöjen juurruttaminen arkeen siksi vaikeaa. Kiusaamisen torjunta jää irralliseksi osaksi koulun toimintaa.

Arviointiraportissa kuten julkisessa keskustelussakin tunnistetaan, että kiusaaminen on ryhmäilmiö. Silti lähes poikkeuksetta sivuutetaan kysymys siitä, miten koulun ryhmät on järjestetty. Erillisillä menetelmillä ratkotaan ongelmia, jotka muhivat koulun rakenteissa ja toimintakulttuurissa.

Tyypillinen peruskoulun luokka on 20 oppilaan suurryhmä. Tällainen vuorovaikutussuhteiden viidakko on lapsille turvaton järjestelmä, jota opettajan on vaikea ohjata tavoitteiden mukaisesti. Suurryhmä tuottaa säännönmukaisesti monia epätoivottuja ilmiöitä, jotka mahdollistavat kiusaamisen ja vaikeuttavat siihen puuttumista.

Rakenteita on kuitenkin mahdollista muuttaa. Koulussa pitäisi hyödyntää enemmän hyviä kokemuksia pitkäkestoisista pienryhmistä, joissa sosiaaliset suhteet ovat helpommin hallittavia. Kun luokka järjestetään muutaman oppilaan yksiköihin, joita pitkäjänteisesti tuetaan kasvussa yhdessäohjautuviksi, luokan turvallisuus ja hyvinvointi paranevat.

Ismo Kiesiläinen

nuorisotyöntekijä, Vantaa

