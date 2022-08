Monopolit eivät ole kategorisesti hyviä tai huonoja.

Toimittaja Marko Junkkari kirjoitti (HS 30.8.) Veikkauksen toiveesta tarkastella pelimonopolin asemaa nopeasti muuttuneen rahapelitoimintaympäristön takia. Junkkari päätti tekstinsä pohdintaan, miten poliittiset päätökset rahapeli- ja alkoholimonopoleista voivat tulla vastaan ensi keväänä ja miten nämä eri monopoleja koskevat keskustelut voivat kietoutua toisiinsa. Esitetty pohdinta on pelottava.

Monopoli on tunnettu lautapeli, mutta nyt puheena olevia monopoleja ei saa lähestyä poliittisena pelinä. Niitä ei myöskään tule lähestyä yleisenä ”monopolikysymyksenä”, sillä ne ovat luonteeltaan hyvin erilaisia – ihan pelkästään siksi, että rahapelien osalta puhutaan digitaalisista tuotteista, joiden sääteleminen tai rajoittaminen on kovin erilaista kuin alkoholin, joka oletettavasti jatkossakin on nestettä.

Koska nykyisten monopolien säätelemät tuotteet ja niiden markkinat ovat niin erilaisia, näitä monopoleja ei myöskään tule käsitellä puhtaasti ideologisena kysymyksenä. Monopolit eivät ole kategorisesti hyviä tai huonoja. Kyse on siitä, mitä ja miksi niillä säädellään.

Monopolikeskustelussa tarvitaan poliittisen pelin tai ideologisen junttaamisen asemesta tutkittua tietoa ja tietoperusteista johtamista. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tuottanut arvokasta tietoa alkoholimonopolia koskevan päätöksen tueksi. Rahapelimonopolin osalta kotimainen tutkittu tieto on ohuempaa, minkä vuoksi sitä pitää nopeasti vahvistaa ja muualla tehdystä tutkimuksesta tulee oppia.

Pekka Lund

toiminnanjohtaja

Sininauhaliitto ry

