Suomen tulisi rakentaa raideyhteys Oulusta Haaparantaan eurooppalaisella raideleveydellä.

Euroopan komissio esitti elokuun alussa, että Suomen uudet junaradat rakennettaisiin eurooppalaisen standardin mukaiseen raideleveyteen. Suomessa esitys tyrmättiin kohtuuttomana, mutta siihen kannattaisi suhtautua vakavasti.

Esitän, että huomioimme komission esityksen ja rakennamme Oulusta Ruotsin Haaparantaan raideyhteyden eurooppalaisella raideleveydellä.

Oulun tuleva uusi asemakeskus kykenee palvelemaan kasvavia matkustajamääriä ja mahdollistaa sujuvan junanvaihdon. Oulussa on leveä ratapiha, jonne VR on jo keskittänyt vaativat vaunu- ja kalustojärjestelyt. Ratapiha mahdollistaisi raideleveyden muutoksen vaatimat järjestelyt. Näin Oulusta tulisi kansainvälisen raideliikenteen solmukohta, josta niin henkilöliikenne kuin tavaraliikennekin kulkisivat sujuvasti maiden välillä.

Komissio perustelee esitystään muuttuneella maailmantilanteella. Turvallisuus ja huoltovarmuus ovat ottaneet eturivin paikat yhteiskunnallisessa keskustelussa Suomessa ja muualla Euroopassa. Katseet kääntyvät väistämättä pohjoiseen, jonka väyläinvestoinnit ovat Suomelle nyt välttämättömiä.

Pääradalla on investointitarpeita, jotka tulee hoitaa ensin, mutta koska kyseessä on Euroopan komission esitys, rahoitusta uuden raideleveyden investointeihin on todennäköisesti hyvin saatavilla. Investointeja tarvittaisiin esimerkiksi ohituspaikkoihin ja mahdollisesti uuteen ratalinjaan liikenteen nopeuttamiseksi. Maailmalla on esimerkkejä toteutuksista, joissa raiteet ovat yhdellä ratalinjalla lomittain niin, että raiteella kulkee vuorotellen kapeamman ja leveämmän raideleveyden juna.

Kun Ruotsin mittavat rataverkkoinvestoinnit pohjoiseen valmistuvat, mahdollistaisi pohjoisen kapea raideleveys matkan Oulusta Tukholmaan kymmenessä tunnissa, yhdessä vaunussa. Pohjoinen on porttimme länteen.

Päivi Laajala

Oulun kaupunginjohtaja

