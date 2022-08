Lapin Kansa pohtii lapsilisän uudistamistarvetta.

”Vuonna 1948 käyttöön otettu lapsilisä on aina kuulunut kaikille lapsiperheille tulotasosta riippumatta. – – Koska lapsilisää ei ole sidottu indeksiin, sen ostovoima on pudonnut 30–40 prosentilla 1980-luvulta.”

”Jos julkiset menot halutaan saada vielä joskus edes tulojen tasolle, perinteisimpiäkin etuja on kyettävä tarkastelemaan kriittisesti.”

”Kun lapsilisä otettiin käyttöön reilu 70 vuotta sitten, enemmistö suomalaisista oli köyhiä. Nyt tilanne on toinen, eikä lapsilisän tarjoama taloudellinen tukikaan ole entisellään – kiitos inflaation. Lapsilisällä ei torjuta enää lapsiperheköyhyyttä, vaan se on paremminkin valtion viesti lapsiperheille siitä, että ne on noteerattu ja niitä arvostetaan.”

”Lapsilisästä ei ole syytä luopua, mutta järjestelmä on päivitettävä vastaamaan tämän päivän vaatimuksia. On syytä pohtia sitä, miten lisällä voitaisiin tukea enemmän pieni- ja vähemmän isotuloisia.”

”Tässä yhteydessä on hyvä muistuttaa, ettei kyseinen etu ole automaatti, vaan sitä on haettava erikseen. Moni hyvätuloinen on kertonut luopuvansa mieluusti lapsilisistään. Heiltä lienee jäänyt huomaamatta, että luopuminen on jo mahdollista.”

Savon Sanomat arvioi, mitä yli sadassa kunnassa parhaillaan kokeiluvaiheessa olevalle kaksivuotiselle esiopetukselle pitäisi tehdä.

”Ennen lopullisia ratkaisuja on välttämätöntä pohtia, mikä esiopetuksen tavoite ja tarkoitus on, sillä kyse ei ole halvasta hankkeesta.”

”Vanhastaan tiedetään, että syrjäytymisen siemenet itävät jo lapsena, jolloin osaamiserot alkavat kasvaa.”

”Jos maksuton esiopetus koskisi kaikkia ja olisi samasisältöistä kaikille, todennäköisesti lasten väliset oppimiserot yhä kasvaisivat. Vaikka heikoimmista lähtökohdista tulevien lasten valmiudet paranisivat suhteellisesti yhtä paljon kuin parhaimmista lähtökohdista tulevien lasten valmiudet, lähtötasoerojen vuoksi perusopetuksen alkaessa oppilaiden valmiuksissa olisi entistä suuremmat erot.”

”Kaksivuotisen esiopetuksen kehittämisen lähtökohdaksi on hyvä ottaa kehityspsykologia ja lapsen näkökulma, jotka suuntaavat katseen esiopetuksen pituuden ja maksuttomuuden sijasta sisältöön ja laatuun.”

”Hyvinvointivaltion idea huolehtia heikoimmista sopii mainiosti myös kaksivuotisen esiopetuksen perustaksi. Se merkitsee esiopetuksen voimavarojen kohdentamista erityisesti heihin, jotka apua eniten tarvitsevat, mikä taas edellyttää tarpeeksi pieniä ryhmäkokoja. Muuten koko hanke voi jäädä tyhjäksi loitsuksi.”