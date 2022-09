Työnantajille tarjotut porkkanat vammaisten työllistämiseksi eivät ole tehonneet. Nyt tarvitaan syrjintää purkavaa lainsäädäntöä.

Vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisestä on keskusteltu vilkkaasti. Keskustelu on painottunut osatyökykyisiin. Vähemmälle huomiolle ovat jääneet täysin työkykyiset vammaiset henkilöt. Heitä on Suomessa tuhansia.

Esimerkiksi sokeus, kuurous tai pyörätuolin käyttö eivät vaikuta 2020-luvun työelämässä ihmisen työkykyyn, jos työympäristö on esteetön ja saavutettava. Silti täysin työkykyisten vammaisten työllisyysaste on noin kolmannes väestön keskimääräisestä.

Selvitysten perusteella työllistymisen keskeisiä esteitä ovat syrjintä sekä puutteet esteettömyydessä ja saavutettavuudessa. Vammainen ihminen ei ole Suomessa tervetullut työelämään. Sama ongelma ilmenee kaikilla aloilla ja sektoreilla.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun selvityksessä 90 prosenttia suomalaisista vammaisista koki, että vammaisia syrjitään yleisesti työhönotossa. Yli 60 prosenttia vammaisista on kohdannut syrjintää hakiessaan työtä, kun koko väestössä osuus on viisi prosenttia. Jos hakija kertoo esimerkiksi käyttävänsä pyörätuolia, häntä ei usein edes kutsuta työhaastatteluun.

Työpaikoilla vammaiset kohtaavat toistuvasti syrjintää, ja työpaikkojen asenneilmapiiri suhteessa vammaisuuteen koetaan harvoin hyväksi. Kun ihminen vammautuu, häneltä voidaan esimerkiksi poistaa työtehtäviä, koska vammaisen työntekijän ei koeta sopivan työnantajan imagoon. Vammaisille on koitunut kielteisiä seuraamuksia työsyrjintään puuttumisesta. Vain harva ilmoittaa työsyrjinnästä viranomaisille, koska näiden ei uskota tekevän asialle mitään. Yhdenvertaisuusvaltuutetun mukaan poliisi ja syyttäjä eivät tunnista riittävästi vammaisuutta syrjintäperusteena.

Esteettömyyttä ja saavutettavuutta koskeva lainsäädäntö on laadittu siten, ettei vammaisten oleteta käyvän töissä. Siinä missä yleisön käytössä olevien tilojen pitää olla esteettömiä ja palveluiden saavutettavia, laki ei estä henkilökuntaan kuuluvien vammaisten syrjintää.

Työntekijöiden käytössä olevien tilojen ja heidän käyttämiensä palvelujen esteettömyyden ja saavutettavuuden saa laiminlyödä aivan laillisesti. Esimerkiksi verkkosivujen saavutettavuusvaatimukset eivät koske työpaikan sisäisiä sivustoja: niitä ei tarvitse tehdä näkö- tai kuulovammaisille työntekijöille saavutettaviksi.

” Lait on laadittu siten, ettei vammaisten oleteta käyvän töissä.

Vammaisten työllistymistä avoimille työmarkkinoille on edistetty kepin sijaan porkkanoilla. Työnantajien hyvään tahtoon on vedottu kampanjoilla. Vammaisen palkkaamiseen saa palkkatukea ja työolosuhteiden järjestelytukea. Työkyvyttömyyseläkkeellä olevat sokeat ja liikuntavammaiset saavat työskennellä ilman tulorajoja.

Nämä keinot eivät ole lisänneet merkittävästi vammaisten työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Päinvastoin, on jopa viitteitä vammaisvihamielisyyden kasvusta.

Saksassa on ollut vuodesta 1974 lähtien käytössä velvoiteperusteinen malli. Yli 20 hengen työnantajalla on oltava palveluksessaan vähintään viisi prosenttia vaikeavammaisia henkilöitä tai työnantajan on maksettava sakko, joka käytetään vammaisten työllistymisen tukemiseen. Työnantajilla on myös sanktion uhalla velvollisuus esteettömyys- ja saavutettavuusparannuksiin. Vaikeavammaisen työntekijän irtisanomiskynnystä on korotettu. Saksan mallia vastustetaan Suomessa etenkin kiintiöelementin takia, vaikka tutkimukset osoittavat mallin toimivaksi.

Tällä hallituskaudella Suomi on ottanut mallia vammaisten työllistämiseen Ruotsista. Käytännössä se on tarkoittanut vain uuden suojatyörakenteen perustamista, kun nyt tarvitaan syrjintää purkavia lakeja.

Työnantajien maksamista työkyvyttömyyseläkkeiden omavastuista on luovuttava. Esteettömyys- ja saavutettavuusvelvoitteita on kiristettävä. Velvoitteiden laiminlyönti on säädettävä yhdenvertaisuuslaissa kielletyn syrjinnän muodoksi ja liitettävä osaksi syrjintärikoksen tunnusmerkistöä. Suojatyörakenteiden sijaan julkinen raha on ohjattava esteettömyys- ja saavutettavuusinvestointeihin.

Amu Urhonen ja Pauli Rautiainen

Urhonen on vammaisaktivisti. Rautiainen on sosiaalioikeuden yliopistonlehtori Itä-Suomen yliopistossa.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.