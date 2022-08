Sähkönkulutuksen optimointi kannattaa, sillä kohtuuttoman laskun lisäksi uhkana ovat sähkökatkot.

Sähkön hinta ja jopa riittävyys ovat valtakunnan ykköspuheenaiheita. Sähkölämmittäjä voi vähentää kulutustaan huonelämpötilaa laskemalla, mutta lisäksi tulee kiinnittää huomiota kulutuksen ajankohtaan. Erityisen tärkeää kulutuksen vähentäminen on arkiaamuisin ja -iltaisin (HS Talous 28.8.).

Oma ratkaisuni oli, että kirjoitin yksinkertaisen oppivan algoritmin, joka ottaa lähtötiedoksi lämpötilatoiveen, lämpömittarilukemat, sääennusteen ja sähkön hinnan. Termostaatteja ohjaamalla ohjelma pyrkii pitämään sisälämpötilan lähellä tavoitelukemaa, mutta hintatietoisesti: jos tulossa on kovia pakkasia, lämpötila kannattaa etukäteen nostaa hieman tavoitteen yläpuolelle, jolloin pakkashuipussakaan ei tarvitse lämmittää kalliiseen vuorokaudenaikaan.

Algoritmi arvioi säännöllisesti, kuinka se on suoriutunut tavoitteessaan ja säätää toimintaansa sen perusteella. Lisäksi se tunnistaa takan lämmityksen. Matkapuhelinsignaalien avulla se päättelee, onko asunto tyhjillään.

Omakotitalossamme on tavanomainen, osin varaava sähkölämmitys. Sähkön hinnoittelu perustuu yö- ja päiväsähköön – tällaisen sopimuksen sain asiakaspalvelusta kysymällä. Kun siirron laskee mukaan, ero yö- ja päiväsähkön välillä on lähes 7 senttiä kilowattitunnilta, eli enemmän kuin sähkön koko myyntihinta pari vuotta sitten. Ilman riskialtista pörssisähköäkin sähkölämmittäjällä on siis säästömahdollisuuksia, eivätkä lämpömittarit ja etäohjattavat kytkimet ole suuri kustannus verrattuna koko lämmitysjärjestelmän uusimiseen.

Vaikka harrastuneisuutta omien algoritmien kirjoittamiseen ei olisi, markkinoilla on valmiita älylaitteita, joista löytyy samantyyppisiä toiminnallisuuksia.

Sähkönkulutuksen optimointi nimittäin kannattaa, sillä kohtuuttoman laskun lisäksi uhkana ovat kiertävät sähkökatkot. Niiden varalta olen rakentamassa valaistuksen ja nettiyhteyden turvaavaa pienjännitejärjestelmää, mutta kunhan kaikki teemme osamme, sähköä saa pistorasiasta vuorokauden ympäri myös jatkossa.

Jari Kolehmainen

johtava data-analyytikko ja älykotiharrastaja

Järvenpää

