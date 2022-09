Miten on mahdollista, että vielä vuonna 2022 parvekkeella saa polttaa tupakkaa?

Haluaisin hengittää kotonani savutonta ilmaa.

Yleisesti on tiedossa, että tupakointi ei ole hyväksi kenellekään. Passiivisen tupakoinnin haitat ja seuraukset tiedetään myös. Kyseessä on siis tapa, joka on kaikin puolin haitallinen sekä parvekkeella tupakoivalle että savuttomille naapureille. Silti yhä parvekkeella saa polttaa. Miksi?

Mikäli asian ottaa puheeksi ja syntyy ristiriita, tupakoitsija voittaa ja saa jatkaa tupakointia parvekkeellaan. Pahimmassa tapauksessa savuton asukas voi joutua etsimään uuden kodin. Kaikilla ei ole myöskään mahdollisuutta muuttaa jo valmiiksi savuttomaan taloyhtiöön.

Parveketupakoinnin kieltäminen taloyhtiössä on myös tehty liian vaikeaksi ja pitkäksi prosessiksi, joka saattaa tyssätä jo alkuunsa, mikäli taloyhtiön hallitus näin päättää. Mielestäni tässäkin savuton asukas jää jalkoihin. Tupakointia ei voi kieltää, koska jokaisella on oikeus tehdä kotonaan mitä haluaa. Minäkin haluaisin hengittää kotonani savutonta ilmaa.

Tilannetta voisi verrata koulukiusaamiseen: kiusattu joutuu vaihtamaan koulua kiusaajan sijaan.

Voisin haistella parvekkeellani raitista ja puhdasta meri-ilmaa, mutta nyt siellä ja muualla asunnossani haisee tupakka. Hajut kulkeutuvat kotiini ympäröiviltä parvekkeilta.

Venla Tuusa

opiskelija, Helsinki

