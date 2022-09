Viranomaiset ovat liikenteen valvonnassa aivan avainasemassa, mutta valitettavasti en nähnyt yhtään poliisiautoa tai poliisia ajaessani Via Balticalla.

Ajoin peräkärryn kanssa elokuussa Tallinnasta etelään ja sitten Latviaan Via Balticaa (E67) sekä palasin samaa tietä takaisin Suomeen. Voin vain todeta, että monien rekka-auton kuljettajien käsitys nopeuksista ja liikennesäännöistä on aivan pielessä. Suomessa rekkakuskit noudattavat yleensä liikennesääntöjä ja nopeuksiakin on rajoitettu. E67-tie on saatu valtaosin vallan hyväksi, mutta joidenkin rekkakuskien ajotyyli on heti saatava korjattua, sillä muuten tulee vakavia onnettomuuksia.

Viranomaiset ovat liikenteen valvonnassa aivan avainasemassa, mutta valitettavasti en nähnyt yhtään poliisiautoa tai poliisia ajaessani Via Balticalla. Tätä valvontaa on tiukennettava oleellisesti, sillä Via Balticalta puuttuu kuri. Olen ajanut eri maissa yhteensä noin kaksi miljoonaa kilometriä, joten tiedän kyllä hyvin, että E67-tiellä kaikki ei ole kunnossa.

Suomessa ajotyyli on parantunut, mutta nykyisin ajetaan punaisia päin aivan liian helposti. Kävelijät ja pyöräilijät tekevät samoin. Valvontaa olisi syytä täälläkin tehostaa.

Markku Holm

ekonomi, Helsinki

