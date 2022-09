Synnyttäjien esille nostamat epäkohdat tulee ottaa vakavasti.

Satu Wedenoja, Reija Klemetti ja Mika Gissler (HS Mielipide 30.8.) pohtivat synnytyspelon syitä ja toivoivat synnyttäjien aikaisempaa suurempaa osallisuutta synnytyksissään.

Toivotamme tervetulleeksi dialogin synnyttäjien ja ammattilaisten kesken. Sitä on kuitenkin käytävä tasavertaisista lähtökohdista, joissa myös synnyttäjien näkökulmat otetaan huomioon.

Ensiksikin synnyttäjien esille nostamat epäkohdat tulee ottaa vakavasti ja niihin on puututtava. Synnytyksessä tapahtuneiden perus- ja ihmisoikeuksien loukkauksien esille nostaminen ei ole pelottelua. On myös totta, että suuri osa synnyttäjistä on kokenut saaneensa kunnioittavaa ja empaattista kohtelua.

Synnytysväkivalta on voimakas termi, mutta alkuperäinen käsite obstetric violence viittaa laajemmin synnytyksen valtasuhteisiin. Synnytysväkivallassa ei ole välttämättä kyse niinkään tahallisesta toisen vahingoittamisesta vaan siitä, ettei synnyttäjän itsemääräämisoikeutta kunnioiteta.

Kirjoittajat perustelivat lääketieteen etiikalla sitä, että väkivaltaa ei synnytyksissä tapahdu. Kuitenkin samalla etiikalla perustellaan usein juuri synnyttäjän tahdon ohittamista. Käytännössä on taas usein kyse siitä, että kätilöillä ei ole aikaa kuunnella, lääkäri ei ehdi tulla ajoissa tai sairaalan vakiintuneet rutiinit estävät synnyttäjän autonomian kunnioittamisen.

Synnyttäjille tulee myös antaa riittävästi tietoa päätöksenteon tueksi. Kirjoittajat pelkäävät, että loukkauksista puhuminen johtaa synnytyspelon ja keisarileikkausten määrän kasvuun. Pelko ei silti ole ainoa syy sektioiden lisääntymisen taustalla. Ensisynnyttäjien kohdalla käynnistys johtaa jopa 30–40 prosentissa sektioon. Karoliinisessa instituutissa tehdyn tutkimuksen mukaan synteettinen oksitosiini voi korkeina annoksina johtaa pitkittyneeseen ja kivuliaaseen synnytykseen.

Näistä riskeistä ei kuitenkaan käydä keskustelua synnyttäjän kanssa. Suunnitellun sektion valinneiden kohdalla taas voidaan toisinaan puhua jopa painostuksesta synnyttää alateitse.

Polarisaation lisääminen tai pelottelu tuskin on kenenkään tavoitteena, mutta ilman synnyttäjien kampanjoita tuskin olisimme tässä keskustelemassa heidän osallisuudestaan.

Toivomme, että pääsisimme termeistä keskustelun sijasta aitoon dialogiin, jolla synnyttäjien ja ammattilaisten keskinäistä ymmärrystä lisätään. Synnyttäjällä on oikeus tulla kuulluksi omista kokemuksistaan käsin. Avoimuus sekä epäkohtien tunnistaminen ja tunnustaminen ovat keino lisätä luottamusta ja tavoitella yhteistyötä myös elämän kaikkein herkimmillä hetkillä. Tämän turvallisen dialogin rakentaminen on yksi järjestömme tärkeimpiä tehtäviä.

Karoliina Rajaniemi

psykiatrinen sairaanhoitaja, palvelumuotoilun maisteriopiskelija

Aura Kostiainen

valtiotieteiden maisteri, oikeushistorian väitöskirjatutkija

Maiju Starck

kätilö, toimitusjohtaja

Synnyttäjien oikeudet ry -järjestön perustajatoimikuntalaisia

