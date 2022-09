Rahapeliongelmaan ei ole olemassa yhtä kaikille ja kaikissa tilanteissa toimivaa ratkaisua.

Leena Pihanurmi nosti kirjoituksessaan (HS Mielipide 1.9.) esiin tärkeän huomion terveydenhuollon kyvystä tunnistaa ja hoitaa rahapeliongelmia. Huoleen on helppo yhtyä. On kuitenkin vaikea nähdä perusteita väitteelle, että järjestöjen tuottamat palvelut tai Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koulutukset olisivat syynä näihin ongelmiin.

Rahapeliongelmissa auttava Peluuri on perustettu A-klinikkasäätiön ja Sininauhaliiton toimesta vuonna 2004 aikana, jolloin rahapeliongelmista ei juuri keskusteltu eikä toiminnan järjestäjiksi tai rahoittajiksi ollut tunkua. Peluurin suora Veikkaus oy:n rahoitus ei ole eettisesti ongelmaton, mutta sen avulla on pystytty tarjoamaan apua tuhansille. Samalla on tuotettu ja jaettu tietoa rahapeliongelmasta muiden toimijoiden, kuten terveydenhuollon ammattilaisten, hyödynnettäväksi.

Rahapelituotoista riippumaton rahoitus on ollut myös Peluurin oma toive. Päätös rahoituksen muuttamisesta julkaistiin viime keväänä osana rahapelipoliittista ohjelmaa. Laajempi päätös rahapelituotoista riippumattomasta rahoituksesta on tehty muun järjestökentän osalta jo viime vuonna. Eettisesti ongelmallinen kytkös on siis tosiasiallisesti jo purettu.

Järjestöt eivät tarjoa julkisten palveluiden kanssa kilpailevaa hoitoa vaan täydentäviä tuki-, neuvonta- ja ohjauspalveluita. Esimerkiksi Peluurin auttavaan puhelimeen soittavalle kerrotaan ensisijaisesti kuntien mutta myös järjestöjen tarjoamista palveluista. Pihanurmen väite lähinnä omiin ja muiden järjestöjen palveluihin ohjaamisesta on siis vailla totuuspohjaa.

Osa asiakkaista löytää ohjauksen avulla avun oman alueensa päihde- ja mielenterveyspalveluista, osalle taas matala kynnys, valtakunnallisuus, palvelun anonymiteetti tai vertaistuki on ratkaiseva tekijä valintaa tehdessä. Valitettavasti palveluita rahapeliongelmiin ei ole saatavilla kaikkialla Suomessa, jolloin apua tarvitsevan mahdollisuudet valita kaventuvat eikä oikeus tarpeenmukaiseen hoitoon toteudu.

Rahapeliongelmaan ei ole olemassa yhtä kaikille ja kaikissa tilanteissa toimivaa ratkaisua. Tarvitaan monipuolisia, toisiaan täydentäviä tuki- ja hoitopalveluita, jotka huomioivat ihmisten erilaiset tarpeet ja elämäntilanteet. Pihanurmen näkemys tuesta ja hoidosta ainoastaan julkisen terveydenhuollon tehtävänä ei ota huomioon rahapeliongelman moninaisuutta tai ole ongelmallisesti pelaavien edun mukainen.

Inka Silvennoinen

yksikön päällikkö, Sininauhaliiton pelihaittatyö (Peluuri ja Tiltti)

