Sirkusala vaatii luovuutta, keskittymistä ja pitkäjänteisyyttä.

Nimimerkki Opettaja (HS Mielipide 1.9.) kertoi peruskoulun matemaattisten aineiden oppitunneilla menon olevan välillä ”kuin sirkuksessa”. Tekstissä kuvailtiin levottomuutta, häiriökäyttäytymistä, oppimisvaikeuksia, resurssipulaa ja opettajan riittämättömyyden tunteen kokemusta. Olen pahoillani tilanteesta, mutta pidän harmillisena sitä, että sirkukseen liitetään kielteinen mielleyhtymä.

Sirkusala vaatii luovuutta, keskittymistä ja pitkäjänteisyyttä, ja esitykset ilmentävät hyvin erilaisia teemoja ja tunnetiloja. Kaoottisuuden kuvaaminen on harvoin keskeistä, ja jos näin on, kyse on harkitusta valinnasta.

Sanontaa ”kuin sirkuksessa” käytetään toisinaan mediassa, ja valitettavasti olen kuullut jopa muiden taidealojen edustajien kuvailevan sillä erilaisia sekavia ja huonosti suunniteltuja tilanteita. En usko, että termin käyttäjä ajattelee tietoisesti vahvistavansa näin vääristyneitä mielikuvia sirkusalasta, mutta toivoisin silti termin käytön jäävän jo historiaan.

Suomessa on paljon korkeatasoista sirkustaidetta ja toivotan kaikki tervetulleiksi tutustumaan sen monipuolisuuteen ja mahdollisuuksiin.

Senja Pihko

rehtori, Circus Helsinki

