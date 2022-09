Läheltä piti -tilanteita on ollut hoitoalalla jo pitkään

Terveyden- ja sairaanhoitojärjestelmä on romahduksen partaalla puuttuvien hoitajien, lääkäreiden ja muun henkilökunnan takia.

Ihmisten henkeä ja terveyttä on suojeltava (HS Pääkirjoitus 31.8.). Juuri niin. Sen takia hoitajajärjestöt Tehy ja Super ovat valinneet järeät aseet, kun muu ei ole auttanut.

Potilaiden henki ja terveys ovat olleet jo pitkään uhattuina henkilökuntavajauksen takia. Hoitajat ovat raportoineet läheltä piti -tapauksista liitoilleen. Toivottavasti myös virallisia Haipro-ilmoituksia on ehditty ja jaksettu tehdä työpaikoilla. Uutiskynnystä tämä ei ole ylittänyt. Päivystyspoliklinikoiden kaaoksesta on toki saatu näyttäviä raportteja.

Ensi vuoden alusta koko sote-sektori on hyvinvointialueiden hoidossa, ja rahoitus tulee valtion budjetista. Jo nyt on tiedossa, että suunniteltu rahoitus ei riitä, sillä vajausta on syntynyt vuosien saatossa mittavasti. Olemme pahasti jäljessä eurooppalaisista verrokkimaista. Palkat ovat suurin menoerä. Sote-alalla työ tehdään ihminen ihmiselle. Digitalisaatio toki auttaa, mutta se ei korvaa jo vuosien ajan syventynyttä henkilöstövajausta.

” Työolot on saatava kuntoon.

Koko terveyden- ja sairaanhoitojärjestelmämme on romahduksen partaalla puuttuvien hoitajien, lääkäreiden ja muun henkilökunnan takia. Työolot on saatava kuntoon, eikä se onnistu ilman riittävää määrää tekijöitä. Nykyisen virka- ja toimipohjan täyttäminen ei riitä, lisää on perustettava.

Kunnolliset työolot ja tehtävien vaativuuden mukainen palkkaus tuovat lääkärit ja hoitajat takaisin työhön, jonka he ovat valinneet sen ihmisläheisyyden ja palkitsevuuden takia. Näin on ministeri Aki Lindénkin (sd) todennut lääkäreiden osalta.

Puuttumatta liittojen välisiin neuvotteluihin hallituksella on nyt mahdollisuus lisätä hyvinvointialueiden rahoitusta niin, että se riittää tarvittaviin palkkoihin. Kalliimmaksi tulee romahtaneen järjestelmän rakentaminen uudelleen, ellei sitten tavoitteena ole hyvinvointivaltion romuttaminen.

Liisa Taskinen

ylilääkäri, eläkkeellä

Kotka

