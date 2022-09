Lapsen psykiatrinen hoito onnistuu parhaiten silloin, kun perhe on tiiviisti mukana

Pitkäaikainen lastenpsykiatrinen osastohoito on tehotonta ja erittäin kallista.

Lasten psyykkisestä oireilusta on kirjoitettu paljon viime vuosina, kun lasten mielenterveyspalvelujen kysyntä on kasvanut. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) lastenpsykiatrian lähetemäärä kasvoi 140 prosenttia vuosina 2011–2020.

Useista aihetta käsittelevistä kirjoituksista välittyy toive siitä, että monien vaikeasti oireilevien lasten riittävällä psykiatrisella (laitos)hoidolla lapsen ongelmat saataisiin ratkaistua.

Lasten psyykkinen oireilu on hyvin monisyinen ilmiö, johon vaikuttavat suuresti lapsen kasvuympäristöstä saama tuki ja lapsen ominaisuudet. Lasten kehityksellisten ja mielenterveyden häiriöiden hoidossa tulee ottaa huomioon kaikki nämä seikat, ja siksi valittu hoitomuoto ei koskaan voi olla vain lapseen kohdistuva interventio.

Onnistunut psykiatrinen hoito edellyttää aina lapsen huoltajien, läheisten ja koko kasvuympäristön osallistumista hoitoon. Ennen kuin hoitoon voidaan lainkaan ryhtyä, lapsen kasvuolot tulee kartoittaa tarkoin. Jos esimerkiksi vanhempien voimavarat ovat vähissä, arki oireilevan lapsen kanssa voi olla niin raskasta, että lapsen tarvitsema tuki kasvulleen jää vakavasti puutteelliseksi. Lastensuojelulaitosten henkilöstöresursointi on useimmiten lasten tarpeeseen nähden riittämätöntä, eikä mikään lastenpsykiatrinen hoito korjaa tätä vajetta.

Pitkäaikainen lastenpsykiatrinen osastohoito on todettu tehottomaksi ja erittäin kalliiksi. Samalla rahalla hoidetaan moninkertainen määrä lapsia avohoidossa lapsen omassa kasvuympäristössä. Olemme kehittäneet Hus lastenpsykiatriassa osastohoitoa korvaamaan lapsen kasvuympäristöön jalkautuvaa intensiivistä hoitoa, jossa perhe on tiiviisti mukana. Hoito voidaan räätälöidä tarpeen mukaan jopa neljä kertaa viikossa tapahtuvaksi. Tästä hoitomallista on saatu erittäin hyviä tuloksia.

Lasten kehityksen ja mielenterveyden ongelmien korjaaminen on parhaimmillaan monialaista yhteistyötä, jossa sosiaalitoimi auttaa perheen turvallisen arjen luomisessa ja terveydenhuolto järjestää hoidon.

Tarvitsemme aitoa yhteistyötä, uusia innovaatioita ja ennakkoluulottomia ajatuksia, jotta saamme autettua oireilevia lapsiamme kasvamaan ja kehittymään. Turvallinen, aikuisjohtoinen arki on lapsen kehityksen perusta, ja vain sellaisen päälle voidaan rakentaa toimivia psykiatrisia hoitoja.

Leena Repokari

linjajohtaja, Hus lastenpsykiatria

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.