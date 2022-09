Tuskalliset metsästysraudat on kiellettävä lailla

Lakia pitää muuttaa luonnonvaraisia eläimiä arvostavaan ja niiden hyvinvointia edistävään suuntaan.

Metsästysraudat ovat uhka luonnonvaraisten eläinten hyvinvoinnille, koska ne aiheuttavat eläimille tuskaa ja pitkittynyttä kärsimystä. Rautoihin jää kiinni myös muita eläinlajeja kuin niitä, joille metsästysraudat on alun perin tarkoitettu. Raudat eivät aina tapa heti kohde-eläinlajejakaan, vaan eläimiä jää vammautuneina rautoihin kärsimään. Viime vuosina rautoihin on jäänyt kiinni myös karhuja, joita on päädytty lopettamaan tämän vuoksi. Tälläkin hetkellä Pohjois-Karjalan Enossa elää tappotuomion saanut metsästysrautaan loukkaantunut karhu.

Metsästysrautojen aiheuttamaa kärsimystä ei pidä hyväksyä, ja asia on korjattava lainsäädännöllä. Lakia on muutettava luonnonvaraisia eläimiä arvostavaan ja niiden hyvinvointia edistävään suuntaan. Metsästysrautojen myynnin ja käytön kieltäminen lainsäädännöllä olisi konkreettinen ja tarpeellinen teko.

Sami Säynevirta

järjestöpäällikkö, Luonto-Liitto ry

Kati White

toiminnanjohtaja, SEY Suomen eläinsuojelu

