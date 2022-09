Onko kouluille annettu aikaa ja työkaluja uusien, inklusiivisten toimintatapojen kehittämiseen?

Nimimerkki Opettaja kuvaili kirjoituksessaan (HS Mielipide 1.9.) tavallista oppituntiaan. Kuvattu hallitsematon ja turhauttava kaaos ei kuitenkaan ole inkluusiota, aivan kuten kirjoittaja puuskahti. Aidosta inkluusiosta voidaan puhua vasta, kun oppilaiden tuki toteutuu ja myös henkilöstö voi hyvin.

Opettaja on jäänyt moninaisen oppilasjoukkonsa kanssa valitettavan yksin. On myös valitettavan monia kohtia, joissa tämä virhe on saattanut tapahtua. Tässä on helppo tarkistuslista sille, mistä kohtaa virhettä voi lähteä oikaisemaan.

Lainsäätäjä: Tuottaako oppimisen tuen kansallinen säätely käytänteitä, jotka tukevat yhdenvertaista opinpolkua vai itse asiassa segregoivia opetusjärjestelyjä?

Kuntapäättäjä: Onko opetuksen resursoinnissa varmistettu henkilöstön kyky vastata nykyajan toimintaympäristön haasteisiin muun muassa pitkäjänteisellä strategisella suunnittelulla, takaamalla riittävä henkilöstön täydennyskoulutus sekä mahdollistamalla poikkihallinnollinen yhteistyö tuen palvelupolkujen sujuvoittamiseksi? Onko kunta houkutteleva työnantaja koulutetulle ja sitoutuneelle henkilöstölle?

Opetuksen hallinto kunnissa: Ovatko inkluusion arvopohja ja sen käytännön edellytykset kaikille tuttuja ja sitoudutaanko niihin? Onko kouluille annettu aikaa ja työkaluja uusien, inklusiivisten toimintatapojen kehittämiseen? Seurataanko kehittämistyössä systemaattista suunnitelmaa, jonka valmistelussa ja toteutuksessa myös henkilöstö, oppilaat ja perheet ovat vahvasti osallisia?

Koulujen henkilöstö: Etsitäänkö työyhteisössänne keinoja vastata oppilaiden tarpeisiin yhteistyötä tiivistämällä ja opetusta uudistamalla?

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus oppia. Meillä aikuisilla on velvollisuus ratkoa haasteet.

Hannaleena Maarianvaara

osallisuuspedagogi

Kaikille yhteinen koulu -hanke, Kerava

