Evakuointien jatkaminen on tehokas tapa auttaa.

Taleban-hallinto on rajoittanut naisten vapaata liikkumista.

Talebanin valtaannoususta Afganistanissa on kulunut vuosi. Maan ihmisoikeustilanne on vakava – etenkin naiset ja tytöt, toimittajat, ihmisoikeuspuolustajat ja etniset vähemmistöt ovat ahtaalla. Lapsi- ja pakkoavioliitot ovat kasvussa ja tyttöjen tulevaisuus on valoton. Ihmisiä pidätetään mielivaltaisesti, kidutetaan ja heitä katoaa tahdonvastaisesti.

Lisäksi humanitaarinen kriisi on voimissaan. Kaikista kotitalouksista 95 prosenttia ja naisten työnteon varassa olevista kotitalouksista lähes sata prosenttia kärsii ruokapulasta. Erityisesti lapset ovat vaarassa kuolla nälkään.

Suomi evakuoi Afganistanista vuosi sitten rajatun määrän vaarassa olevia ihmisiä. Tämäkin oli tärkeää, mutta moni muu maa jatkoi evakuointeja pidempään ja osa maista tekee niitä edelleen. Suomella olisi vielä paljon mahdollisuuksia auttaa haavoittuvassa asemassa olevia afganistanilaisia, ja evakuointien jatkaminen on tehokas tapa.

Myös viisumisäännöksiä tulisi tarkastella ja lisäksi saada pikaisesti säädettyä kansallinen humanitaarinen viisumi, jonka avulla vaarassa olevia voitaisiin auttaa Suomeen.

Myös perheenyhdistämisen helpottaminen on tärkeää. Monen Suomeen paenneen ihmisen perheenjäsenet ovat jääneet vaarallisiin oloihin, ja etenkin afganistanilaiset ovat vaikeassa tilanteessa. Yksin jääneet vaimo ja lapset eivät pysty elättämään itseään, sillä naisilta on evätty suurin osa työpaikoista eivätkä naiset saa edes poistua kotoaan ilman miessaattajaa. Nämä perheenjäsenet täytyy saattaa turvaan.

Suomen tulee auttaa afganistanilaisia aktiivisesti – keinoja on olemassa. Suomeen jo päässeille afganistanilaisille tulee myöntää kansainvälistä suojelua. Turvallisuustilanteen muuttumisen odottelu ilman suojelun myöntämistä on epäinhimillistä ja aiheuttaa henkistä kärsimystä jo kärsimyksiä kokeneille ihmisille.

Katja Mannerström

yhteiskuntasuhdepäällikkö, Suomen Pakolaisapu ry

Pia Lindfors

toiminnanjohtaja, Pakolaisneuvonta ry

Kaisa Korhonen

oikeudellinen asiantuntija,

Amnesty Internationalin Suomen osasto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.