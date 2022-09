Käyttöhuonekokeilu voi muuttaa päihdehuollon suuntaa.

Olen menettänyt ainoan lapseni huumekuoleman kautta. Hän menehtyi hitaan opioidin ja muutaman muun keskushermostoa lamaavan aineen yhteisvaikutukseen – aivan kuten Suomessa monet huumeita käyttävät henkilöt menehtyvät.

Olen huolissani uutisista, joiden mukaan Suomeen on rantautunut vahvaa ja vaarallista opidoidia, josta voi saada tappavan yliannostuksen. Tähän on syytä varautua ja mikäpäs sen parempi tapa kuin käyttöhuone. Mahdollinen elvytys on aloitettava heti.

Käyttöhuoneissa terveydenhuollon henkilöstö voi puuttua ajoissa myös infektioihin. Tällöin voidaan välttyä kalliilta erikoissairaanhoidolta, ja verorahoja säästyy. Tärkeää on myös se, että käytetyt välineet päätyvät asianmukaisesti hävitettäviksi ja aineiden käyttäminen tapahtuu tiloissa, joissa se on mahdollista tehdä turvallisesti. Liitännäissairaudet vähenevät puhtaiden välineiden ansiosta.

Toivon, että käyttöhuonekokeiluun yhdistetään myös tehokas hoitoonohjaus. Tämä vaatii kuitenkin sen, että hoitopaikkoja on riittävästi, jotta huumeita käyttävä henkilö voidaan ohjata käyttöhuoneesta suoraan hoitoon. Toivottavasti päättäjät huomioivat tämän resurssoidessaan varoja käyttöhuonekokeilua varten.

Toivon, että käyttöhuonekokeilusta saamme uuden suunnan suomalaiseen päihdehoitoon. Uskon, että kokeilu vähentää huumekuolemien määrää. Emme tarvitse enää yhtään nuoren turhaa kuolemaa.

Marja Moisander

huumeisiin menehtyneen nuoren äiti

Karkkila

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.