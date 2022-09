Kehitysyhteistyöllä voimme puuttua konfliktien, köyhyyden ja niiden aiheuttamien muuttoliikkeiden juurisyihin.

Jussi Pyykkönen ja Sami Pakarinen ehdottivat (HS Vieraskynä 31.8.), että Suomen pitäisi ottaa työvoimatarvetta koskevat ennusteet osaksi kehitysyhteistyötä ja maahanmuuttoprosesseja. Tavoite on saada ulkomailta 200 000 uutta työntekijää, joiden koulutus voitaisiin rahoittaa kehitysyhteistyörahojen uudelleenkohdennuksen kautta.

Kehitysyhteistyöllä on kuitenkin täysin oma roolinsa globaalissa ympäristössä, eikä sitä ole syytä valjastaa työperäisen maahanmuuton välineeksi. Kehitysyhteistyöllä voimme puuttua konfliktien, köyhyyden ja niiden aiheuttamien muuttoliikkeiden juurisyihin sekä rakentaa rauhaa yhteiskunnan eri tasoilla. Sen tavoitteena ei voi olla ihmisten kouluttaminen Suomen tarpeisiin vaan elinolosuhteiden parantaminen ihmisen kotimaassa.

Lisäksi Pyykkönen ja Pakarinen ehdottivat lyhytaikaisen työnhakuviisumin käyttöönottoa. Sen haltija voisi etsiä töitä Suomesta, aloittaa työskentelyn täällä ja käynnistää yritystoimintaa, mutta hänellä ei olisi oikeutta suomalaiseen sosiaaliturvaan.

Mielestämme se voisi johtaa erilaisiin harmaan talouden ongelmiin ja työntekijöiden hyväksikäyttöön. Uudet viisumit eivät myöskään edistä työperäistä maahanmuuttoa, jos työnantajat eivät halua palkata edes niitä koulutettuja ulkomaalaisia, jotka ovat jo maassa. Työperäisen maahanmuuton haasteena on myös työntekijöiden kiinnittyminen Suomeen.

Pyykkönen ja Pakarinen eivät huomioi, että pahimman työvoimapula-alan ammatit – esimerkiksi sote-alalla – ovat pääsääntöisesti säänneltyjä ja edellyttävät hyvää kielitaitoa. Avoimiin työpaikkoihin ei siis usein ole edes mahdollista palkata kolmansista maista tulevia työntekijöitä. Herääkin kysymys, mihin 200 000 maahanmuuttajaa voisi työllistyä. Esimerkiksi lähtömaissa suoritettuja tutkintoja ei edelleenkään pystytä tunnistamaan ja tunnustamaan riittävästi koulutusjärjestelmässä tai työelämässä.

Työperäinen maahanmuutto on tarpeellista. On kuitenkin varmistettava, että rekrytointi tapahtuu eettisesti, se ei altista työperäiselle hyväksikäytölle ja tänne tuleville ihmisille on tarjolla riittävästi kieli- ja kotoutumiskoulutusta.

Janne Ronkainen

toiminnanjohtaja, Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASK

Eve Kyntäjä

maahanmuutto- ja työllisyyspolitiikan asiantuntija, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK

