Ruotsissa kaikki on hyvin, vaikka talo on tulessa

Ruotsin valtiopäivävaaleja edeltävässä kampanjoinnissa retoriikka on kovaa, mutta politiikkaa leimaa silti tietynlainen perusvakaus.

Näin vaalien alla olen ajatellut, että Ruotsi on kuin se meemistä tuttu koira.

Siis se koira, joka istuskelee kaikessa rauhassa keittiönpöydän ääressä juomassa kahvia samalla kun roihuavat liekit ovat polttamassa hauvelin kodin maan tasalle.

Keittiö on täynnä savua, ja tuli on tukkinut kaikki pakoreitit.

This is fine, koira sanoo. Kaikki on hyvin.

Pitäisikö lentää taas Nizzaan?

Ruotsi on ristiriitojen maa. Vauras ja menestynyt, ihailtu edelläkävijä, mutta kriisien riivaama.

Kriisit näkyvät vaalikampanjoissa, jotka kiihdyttävät nyt kohti sunnuntain vaalipäivää.

Politiikan vasen puoli maalaa kuvaa, jossa oikeiston rasistit ovat tarjoamassa kansalaisten verorahoja kansainvälisille riskisijoittajille ja tuhoamassa kaikkea sitä, mistä Ruotsissa on tavattu olla ylpeitä. Oikea puoli esittää vasemmiston tumpeloiden joukkona, joka on päästänyt jengirikolliset valloilleen ja ajanut ilmastopolitiikallaan maan energiakriisin partaalle.

Ja molemmat puolet tahtovat Ruotsin parasta.

” Ruotsalaiset luottavat politiikkaan.

Maailmalle Ruotsi on viime vuosina näyttäytynyt yhä useammin kriisien kautta.

Pandemia sai kauhistelemaan Ruotsin strategiaa. Jengirikollisuus löi Ruotsiin ”Euroopan vaarallisimman maan” leiman. Venäjän hyökkäys Ukrainaan paljasti Ruotsin puolustuksen puutteet.

Vaalikampanjoille yhteistä onkin tavoite korjata Ruotsi. Ruotsi pystyy parempaan, kuuluu pääministeripuolueen slogan.

Kriisipuheella on Ruotsin politiikassa pitkät perinteet, mutta silti politiikkaa leimaa tietynlainen perusvakaus.

”Ruotsia ei tavallaan horjuta mikään – – vaan se omakuva pysyy hyvin stabiilina”, kuvaili professori Anu Koivunen (HS 27.8.).

Luottamus politiikkaan on Ruotsissa korkealla. Viime valtiopäivävaaleissa Ruotsin äänestysprosentti oli 87,2.

Ruotsalaisten intoa lähteä äänestämään on pakko ihailla. Ruotsalaiset todella näyttävät luottavan siihen, että politiikalla on mahdollista ratkaista ongelmia.

Luottoa löytyy, vaikka poliittisessa debatissa talo on jo tulessa ja politiikan tekijät syyttävät toisiaan bensan heittämisestä liekkeihin. Energiakriisin pahimpiin seurauksiin ei ole debatissa vielä edes ehditty.

Kriisit ovatkin nyt vielä akuutimpia kuin edellisissä vaaleissa vuonna 2018, ja pian näemme, nouseeko äänestysprosentti näissä vaaleissa yhtä korkealle kuin viimeksi.

Toivoa sopii, koska ei meillä taida olla muuta vaihtoehtoa kuin demokratia.

Ehkä se koira selviääkin siitä tulipalosta.

Kirjoittaja on HS:n Tukholman-kirjeenvaihtaja.