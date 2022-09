Opiskelijoiden lippualennusta saa vain HSL:n sovelluksella ostamista kausilipuista.

Olen 22-vuotias päätoiminen opiskelija Helsingin yliopistossa enkä käytä älypuhelinta. Koen elämäni olevan laadukkaampaa ilman älypuhelimen tuomia jatkuvia ärsykkeitä. Saan hoidettua arkiset asiat ja opinnot hyvin läppärilläni.

Tähän mennessä älypuhelimen puuttumisesta ei ole koitunut ongelmia minkään muun tahon kuin Helsingin seudun liikenteen (HSL) kanssa. HSL on lakannut myöntämästä opiskelija-alennusta HSL-kortille. Opiskelijoiden lippualennusta saa vain HSL:n sovelluksella ostamista kausilipuista.

Opiskelijat ovat ainoa alennuksiin oikeutettu ryhmä, jolta alennus kortille on evätty. HSL on perustellut käytäntöä sillä, että alennusoikeus tulee käydä vuosittain päivittämässä HSL:n palvelupisteellä ja päivitysprosessi on raskas ja kallis. Käytäntö syrjii opiskelijoita, eikä se voi voi olla peruste kohdella yhtä alennusryhmää eri tavalla kuin muita.

Tellu Loikkanen

opiskelija, Helsinki

