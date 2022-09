Opiskelijoiden tukijärjestelmän velkapainotteisuutta tulisi vähentää.

Korkeakouluopiskelijat ovat Suomessa ainoa ihmisryhmä, jonka oletetaan rahoittavan perustarpeitaan velkarahalla. Opiskelijan tuet koostuvat yleisestä asumistuesta ja opintotuesta, joka taas koostuu opintorahasta ja opintolainasta. Tällä hetkellä turkulainen korkeakouluopiskelija saa asumistukea korkeintaan 330,40 euroa kuukaudessa. Tämän lisäksi opintorahaa saa 268,23 euroa kuukaudessa ja opintolainaa 650 euroa tukikuukautta kohden. Opiskelijan tuloista yli puolet on siis velkarahaa tai muuten hankittua tuloa.

Kasvava inflaatio ja energiakriisin aiheuttamat haasteet toimeentulossa huolettavat monia opiskelijoita. Hintojen nousu ei vielä näy riittävänä tukien korotuksina, vaan pikemminkin kaiken, kuten opiskelijalounaan, kallistumisena. Myös asuminen kallistuu, ja on hyvä huomioida, että edullisia opiskelija-asuntoja ei riitä läheskään kaikille niitä tarvitseville.

” Tulevaisuuden työntekijöitä ei kannata unohtaa vaikeassa tilanteessa.

Opintolainan kerrotaan olevan edullista ja kannattavaa lainaa, koska lainan korko on viime vuosina ollut marginaalinen. Tänä kesänä korko kuitenkin nousi merkittävästi aiempaan verrattuna, nollasta prosentista puoleentoista prosenttiin. Kuinka korkeaksi korko voi nousta? Vaikka korko pysyisikin matalana, laina on aina maksettava takaisin. Suuret opintolainat vaikuttavat nuorten aikuisten elämään myös valmistumisen jälkeen, ja velkaantuminen aiheuttaa lisää stressiä opiskeluaikana.

Yleisessä keskustelussa olisi hyvä ottaa huomioon, että kaikilla ei ole mahdollisuutta käydä töissä opintojen aikana. Opiskelijat eivät ole myöskään yhdenvertaisia siinä, millaista avustusta on mahdollista saada omalta tukiverkolta, mikäli sellainen on. Myös tukikuukausien rajallisuus pakottaa vauhdittamaan opintoja, jolloin työssäkäynnille on vaikea löytää aikaa.

Tukia tulisi kohdentaa niitä eniten tarvitseville. Opiskelijoiden tukijärjestelmän velkapainotteisuutta tulisi vähentää, ja opintolainalle pitäisi asettaa korkokatto. Tulevaisuuden työntekijöitä ei kannata unohtaa vaikeassa tilanteessa.

Iiris Jouhilampi

valtiotieteiden opiskelija, Turun yliopisto

journalismin opiskelija, Turku amk

