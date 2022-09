Ilkka-Pohjalainen pohtii, miten Eurooppa selviytyy lähitulevaisuuden koettelemuksista.

”Venäjä on käynyt jo yli kuusi kuukautta täysimittaista tuhoamissotaansa Ukrainaa vastaan. Sodan loppu ei ole näköpiirissä.”

”Tulevasta talvesta tulee testi läntisille demokratioille. Sähkö maksaa todennäköisesti enemmän kuin koskaan aikaisemmin, muusta energiasta puhumattakaan. Venäjän hallinto laskee sen varaan, että Euroopan unionin yhtenäisyys rakoilee sitä enemmän, mitä alemmas asuntojen lämpötila laskee ja mitä kylmempää on suihkun vesi.”

”Suomi valitsi puolensa vuonna 1994, kun kansa äänesti EU:hun liittymisen puolesta. Tämän vuoden keväällä otimme lisäaskeleen länteen hakemalla puolustusliitto Naton jäseneksi. Suomi kuuluu ryhmään, joka uskoo demokratiaan ja oikeusvaltioon. Valinta ei ole Venäjän johdolle mieleen. Se tekee voitavansa, että Suomi ja muut läntisen Euroopan maat kokevat valintansa tuskan.”

”Tuleva talvi on hyvin merkityksellinen. Se kertoo, kuinka solidaarisia EU-maat oikeasti ovat sotaa käyvälle Ukrainan kansalle. Talven koittaessa energialaskulla on iso merkitys siihen, miten paljon Ukrainaa halutaan auttaa.”

”Vaarana on, että Kremlin lupaukset halvasta energiasta voivat hyvinkin toimia joissakin EU-maissa. – – Unkari on yksi EU:n heikoista lenkeistä, joita Venäjä käyttää armotta hyväkseen.”

”Olipa energiakriisi miten paha tahansa, lännen on kyettävä osoittamaan Kremlin hirmuhallitsijalle, että yhteiskuntajärjestyksemme kestää.”

”Samalla on korkea hetki sijoittaa resursseja uusiutuvien energialähteiden kehittämiseen. Se on oikein sekä turvallisuuspoliittisesti että ilmaston kannalta. Näin ei voi jatkaa. Ihmiskunnan tulevaisuus ei saa olla mennyttä Neuvostoliittoa haikailevan diktaattorin käsissä.”

Ilta-Sanomat toteaa, että Eurooppa on yhä riippuvainen Venäjän myymästä energiasta.

”Kaasumarkkina puolestaan on suoraan kytköksissä sähkömarkkinaan. Siksi Venäjä voi aiheuttamansa markkinahäiriön avulla nostaa sähkön hintoja Euroopassa.”

”Tämä on realiteetti, jossa me nyt elämme. Energia on hyökkäyssotaa käyvälle Venäjälle ase, jota se käyttää horjuttaakseen Ukrainaa tukevia länsimaita – Suomi mukaan lukien.”

”Tukisummat, lainat ja takaukset markkinatoimijoille ja kansalaisille ovat valtavia, mutta niin ovat tämän pelin panoksetkin. Energiakriisin paheneminen on jo vakava uhka Euroopan taloudelle ja yhteiskuntarauhalle.”