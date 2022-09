Liikenteessä ei ole hävikkiä, koska siihen käytetty aika ja raha on ollut vakio läpi ihmiskunnan historian.

Helsingin Sanomissa on keskusteltu liikennehävikistä (HS Vieraskynä 29.8. ja HS Mielipide 2.9.), vaikka sellaista ei ole olemassa. Sanakirjan määritelmän mukaan hävikki on tuotannossa hukkaan menevä osa. Liikenteessä ei ole hävikkiä, koska siihen käytetty aika ja raha on ollut vakio läpi ihmiskunnan historian: noin tunti päivässä ja runsaat kymmenen prosenttia tuloista. Kaikki teknologinen kehitys on vain johtanut matkojen pidentymiseen. On siis liikennesokeutta olettaa, että tulevan kehityksen myötä voisimme säästää aikaa tai rahaa.

Liikennesokeutta on myös ajatella, että avoimilla rajapinnoilla yhdistettäisiin työ-, koulu- ja palvelukyytejä tai paketti-, jakelu- ja tukkikuljetuksia. Moninainen liikennejärjestelmä on syntynyt siksi, että liikennettä on yleensä joko eri aikoina, eri suuntiin, eri tarpeilla tai eri kiireellisyydellä. Digiratkaisuilla on hankala muuttaa yhteiskuntarakennetta. Etätyöbuumikin on vain johtanut pidempiin työmatkoihin ja vapaa-ajan matkojen kasvuun.

Puheenvuoroissa on vieläpä unohdettu katastrofaaliset kokemukset liikenteen viimeisimmistä innovaatioista: Uber tuskin koskaan tuottaa voittoa, vaikka taksisääntelyä on purettu liiallisuuksiin asti. Sähköpotkulaudat ovat toki voitollisia, mutta lukemattomien kallonmurtumien ja tukittujen jalkakäytävien kustannuksella. Kutsuplussasta tai MaaS-palveluistakaan ei tullut Suomen uutta Nokiaa.

Uutta Nokiaa etsiessä unohdetaan myös, että tehokkaan liikennejärjestelmän salaisuus on jo keksitty. Sitä kutsutaan tiiviiksi kaupunki- tai kylärakenteeksi, jossa liikenteen voi helposti järjestää lihasvoimin tai yhdistää jaettuihin kulkuvälineisiin. Liikenteessä ei tule pistää päätä pöhinäpensaaseen tai keksiä polkupyörää uudestaan. Uusi Nokia kannattaa etsiä toiselta alalta ja liikennejärjestelmän opit hakea Alankomaista.

Henri Miettinen

joukkoliikennesuunnittelija, diplomi-insinööri

Helsinki

