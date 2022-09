Lounais-Suomen jätehuolto jalostaa suomalaisten kotitalouksien poistotekstiiliä kierrätysraaka-aineeksi uusien tuotteiden valmistukseen.

Helsingin Sanomien kirjoituksessa (12.8.) Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston uusi työelämäprofessori Sami Sykkö peräänkuulutti vastuullisuuteen rakentuvien kuituinnovaatioiden jalostamista tuotteiksi myös kotimaassa. Suomen muotimarkkinoille saataisiin näin luotua työpaikkoja, verotuloja ja hyvinvointia.

Ylen uutisessa (17.8.) viitattiin konsulttiyhtiö McKinsey & Companyn tuoreeseen raporttiin, jonka mukaan tekstiilijätteen kierrätys uusiksi kuiduiksi Euroopassa olisi mahdollista saada toimimaan laajassa mittakaavassa vuoteen 2030 mennessä. Se loisi Eurooppaan uuden, kestävän kiertotalouden teollisuusalan. Samassa uutisessa tekstiili- ja muotialan työnantajat ja ammattiliitot vaativat toimialan kasvuohjelmaa myös Suomessa hallitusohjelmaan.

Suomalaista tekstiiliteollisuutta on uudistettu jo useiden vuosien ajan muun muassa Telaketju-verkostossa, jossa on mukana suomalaisia yrityksiä ja tutkimus- ja koulutuslaitoksia. Tänä vuonna alkaneen Business Finlandin rahoittaman Telavalue-hankkeen tavoitteena on edistää kestävää tekstiilienvalmistusta Suomessa. Muita keskeisiä hankkeita ja verkostoja ovat muun muassa Finix ja Expand Fibre.

Lounais-Suomen jätehuolto on rakentanut muiden suomalaisten jätelaitosten tuella Paimioon poistotekstiilien pilottivaiheen käsittelylinjaston, joka tähtää koko Suomen kotitalouksien poistotekstiilien käsittelyyn. Jätelaitos on kerännyt poistotekstiiliä vuodesta 2016 lähtien ja ollut keskeinen käynnistäjä valtakunnallisessa verkostoyhteistyössä. Lounais-Suomen jätehuolto jalostaa suomalaisten kotitalouksien poistotekstiiliä kierrätysraaka-aineeksi uusien tuotteiden valmistukseen. Poistotekstiileille etsitään parhaat, kiertotalouden mukaiset käyttö- ja kierrätysratkaisut yhdessä eri alojen yritysten ja tutkimuskumppanien kanssa osana koko Suomen tekstiiliekosysteemiä.

” Kuituinnovaatioiden lisäksi tarvitaan myös kestävämpää tekstiilien kulutusta.

Poistotekstiilien kierrätys uudelleen tekstiiliksi tai muiksi tuotteiksi on teollisuudenalana vielä melko uusi, ja tekstiilien kierrätettävyyteen vaikuttavat useat asiat, kuten materiaalin laatu. LAB-ammattikorkeakoulussa tutkitaan muun muassa kierrätystekstiilien tunnistusta, jotta materiaalin arvo saadaan säilytettyä mahdollisimman tehokkaasti. LAB-ammattikorkeakoulun puettavan muotoilun koulutusohjelmassa opetetaan vastuullista ja kiertotalouden mukaista suunnittelua.

Uusien kuituinnovaatioiden lisäksi tarvitaan myös kestävämpää tekstiilien kulutusta. Esimerkiksi uusilla kiertotalouden liiketoimintamalleilla voidaan ratkoa kulutukseen liittyviä ongelmia. Muun muassa vaatteiden vuokraus ja jakaminen voivat vähentää uusien tuotteiden tuottamisen tarvetta, kun useampi käyttää samaa tuotetta. Turun ammattikorkeakoulussa tutkitaan muun muassa tekstiilien liiketoimintamallien kestävyyttä ja tuetaan yrityksiä kiertotaloussiirtymässä.

Rakennamme yhdessä vahvaa tekstiiliteollisuutta Suomeen. Siihen tarvitaan yhteistyötä ja avoimuutta, ja esimerkiksi Telaketju-verkoston eri yritykset ja organisaatiot ovat osoittaneet, että se on mahdollista. Suomen vahva panos ja ainutlaatuinen yhteistyö tekstiilien kiertotalouden kehittämisessä onkin jo saavuttanut kansainvälistä huomiota.

Piia Nurmi

tutkimusvastaava, Turun ammattikorkeakoulu

Aki Honkanen

projektipäällikkö, poistotekstiilin jalostuslaitoshanke, Lounais-Suomen jätehuolto

Anna Keskisaari

Annariina Ruokamo

tki-asiantuntioita, LAB-ammattikorkeakoulu

