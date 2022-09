Tarvitsemme ydinvoiman ohella läpi vuoden vakaasti toimivaa uusiutuvaa perusvoimaa.

Sähköenergian hinta on noussut voimakkaasti. Maailman muututtua nopeasti olemme uudenlaisessa tilanteessa. Enää emme voi luottaa siihen, että Venäjä tuottaa energiamme, emmekä edes siihen, että pohjoismainen solidaarisuus jakaa Ruotsin ja Norjan edullista vesivoimaa Suomeen. Uudet siirtokaapelit energiapulasta kärsivään Eurooppaan ja fossiilista tuotantoa kurittavat päästöoikeudet pitävät pörssisähkön hinnan korkeana.

Pyrimme lisäämään tuulivoimaa ja vähentämään fossiilisia, mutta tämä heiluttaa säätövoimatasapainoa, mikä vaarantaa koko kantaverkon toiminnan. Koko Pohjolaan levinnyt tuulettomuus oli aiheuttaa laajan ”black outin” eli verkon kaatumisen pari vuotta sitten.

Tarvitsemme ydinvoiman ohella läpi vuoden vakaasti toimivaa uusiutuvaa perusvoimaa, jota voidaan käyttää myös säätämiseen ja tasapainottaa siten verkkoa vaihtelevan tuulivoiman vastineeksi.

” Suomessa on vielä valtavasti vesivoimapotentiaalia.

Ratkaisu on aivan nenämme edessä. Suomessa on vielä valtavasti vesivoimapotentiaalia – pelkillä nykyisten voimaloiden perusparannuksilla ja uusien pienvoimaloiden avulla saadaan noin kolmeasataa tuulivoimalaa vastaava teho käyttöön. Sillä voidaan tasata kulutushuippujen korkeita hintoja. Pienvesivoima on myös nopeahkoa rakentaa ja siten vastaa akuuttiin kriisiin.

Tätä potentiaalia uhkaa kuitenkin hallitusohjelman kalatalousvelvoitteen laajennus, jonka lisäkustannukset voivat jopa aiheuttaa joidenkin vielä toiminnassa olevien laitosten purkamisen kalastusharrastuksen eduksi. Tämä velvoite on peruttava ja päinvastoin edistettävä kestävän vesivoiman lisäämistä – jopa uusien suuraltaiden rakentamista.

Kotimaista edullista sähköntuotantoa on lisättävä, ja vesivoima on siihen hyvä keino. Koskiensuojelulaki ja vesilaki on avattava tässä uudessa tilanteessa.

Roy Björkstrand

Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.