Ainakin radiologian työympäristössä Apotti on pienistä puutteistaan huolimatta vallan mainio järjestelmä.

Apotti-potilastietojärjestelmä on herättänyt lääkärikunnassa paljon keskustelua, jota on käyty myös mielipidesivuilla. Maanantaina 5.9. Valviralle luovutettiin yli 600 lääkärin allekirjoittama valitus koskien järjestelmän käytettävyyttä.

On totta, että Apotti on saanut huonommat arviot käytettävyydestä muihin potilastietojärjestelmiin verrattuna. Tämä johtuu kuitenkin siitä, että järjestelmä on uusi eikä sitä ole vielä ehditty kehittää kuin muutaman vuoden ajan. Käyttäjät eivät myöskään ole ehtineet oppia kaikkia järjestelmän ominaisuuksia, mahdollisuuksia ja työnkulkuja.

Kritiikki Apottia kohtaan johtuneekin siitä, että käyttäjät kuvittelevat tietojärjestelmien olevan kuin autoja, jotka toimivat parhaiten uusina. Ne ovat kuitenkin kuin viinejä, jotka paranevat vanhetessaan. Näin ollen olisi traaginen virhe luopua Apotista ja siirtyä taas uuteen järjestelmään, jonka kehittäminen alkaisi jälleen nollatasolta.

Oma kokemukseni on, että ainakin radiologian työympäristössä Apotti on pienistä puutteistaan huolimatta vallan mainio järjestelmä, joka on myös jatkuvasti kehittynyt juuri siihen suuntaan, jota me käyttäjät olemme toivoneet.

Uskon ja toivon, että myös muilla erikoisaloilla järjestelmän puutteet esimerkiksi lääkelistauksen osalta saadaan korjattua ja Apotista kehittyy kaikille ajan saatossa toimiva työkalu.

Markus Sormaala

ylilääkäri, radiologian digitaalisten työnkulkujen prosessinomistaja, Hus

