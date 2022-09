Venäjällä asevoimiin liittyy kaksoispuhe. Monet siitä ylpeyttä tuntevat eivät halua poikiaan palvelukseen.

Vuosia sitten tutustuin Moskovassa kaveriin, joka oli juuri muuttanut kaupunkiin Siperiasta. Hän oli ollut aiemmassa koti­kaupungissaan töissä pankissa, joten hän etsi alan töitä myös Moskovasta.

Työnhakua kuitenkin varjosti ongelma. Hän oli suorittanut varusmies­palveluksen.

”Pitävät sen vuoksi tyhmänä. En koskaan saa töitä Moskovasta, ainakaan pankista”, hän toisteli tuskaisena.

Valitus havahdutti huomaamaan Venäjällä asevoimiin liittyvän kaksoispuheen.

Niihin aikoihin ylevä isänmaallinen puhe lisääntyi Venäjällä nopeasti. Voitonpäivää juhlittiin koko ajan näyttävämmin, kun Vladimir Putin rakensi toisen maailmansodan voitosta järjestelmänsä ideologista pohjaa. Vallanpitäjät olivat saaneet vihdoin kehitettyä mustaoranssista Pyhän Yrjön nauhasta yhdistävän symbolin, jota yhä useampi kantoi muistona voitosta. Nämä nauhoja autoihinsa, reppuihinsa ja rintoihinsa kiinnittäneet moskovalaiset tekivät kuitenkin kaikkensa, jotta he itse tai heidän poikansa välttäisivät asepalveluksen.

Hallinto tiesi tämän, koska virkamiehet pitivät omat poikansa poissa armeijasta. Opposition mielenosoitusten alla viranomaiset uhkailivatkin, että kiinni otetut nuoret miehet lähetetään asepalvelukseen.

” Korruptio ylsi kaikille tasoille.

Juhlapuheissa asevoimia kehuttiin. Paraateissa nähtiin hyväkuntoisia nuoria miehiä ja uhkaavaa aseistusta. Silti kaikki tiesivät, että aiemmat saapumiserät simputtivat nuorempiaan raa’asti ja että johdolle sotilaat ovat helposti uhrattavia ja unohdettavia. Korruptio ylsi kaikille tasoille, minkä vuoksi majoitus, ruoka ja varusteet olivat usein surkeita. Pääsotilassyyttäjä ilmoitti hallituksen lehdessä, että asevoimien budjetista varastetaan viidennes. Asiantuntijoiden mukaan oikea luku oli vähintään 40 prosenttia. Kalustoon ja varusteisiin vaikutti sekin, että vallanpitäjät halusivat pitää jonkin tietyn tehtaan tai alan kaupunkien tehtaat pystyssä tuotannon laadusta tai tarpeesta riippumatta.

Venäjän hyökkäyssota on räväyttänyt tämän uudella tavalla näkyville. Venäjän asevoimiin ei ole silti syytä suhtautua liian ylimielisesti, sillä ne ovat edelleen ikävä vastustaja ja Venäjällä on ydinaseita. On kuitenkin olennaista ymmärtää Venäjän asevoimien olevan osa läpeensä korruptoitunutta yhteiskuntaa, jossa luottamus on vähäistä ja suhde totuuteen joustava.

Kaveri sai lopulta töitä pankista, mutta selvästi alemmalta tasolta kuin haki.

Hän arveli aina, että syynä oli armeija.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.