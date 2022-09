Sotiminen on aina äärimmäisen huono vaihtoehto myös suomalaisen puolustusteollisuuden mielestä.

Tommi Lindell ihmetteli (HS Mielipide 6.9.) puolustusteollisuus-termin käyttöä ja piti sitä mielikuvilla vaikuttamisella. Hänen mielestään ”tappamisen instrumentit edustavat ase- tai sotateollisuutta, riippumatta siitä, kummalla puolella tapellaan”.

Puolustustarvike onkin haastava määritelmä. Ovatko asevoimien käyttämä kynä, tietokone ja paperi osa puolustuksen johtamisjärjestelmää, entä ovatko raidekuljetukset ja ruokailu puolustuksen logistiikkajärjestelmiä? Mihin raja vedetään?

Euroopan unionissa on käytössä yhteinen puolustustarvikeluettelo ”Common Military List of the European Union”, jossa puolustustarvikkeet on jaettu 22:een eri tuoteluokkaan. Lista kattaa aseet, asejärjestelmät, erilaiset ammukset, alukset ja ajoneuvot, mutta myös elektroniikkaa, suojausmateriaalia ja tietokoneohjelmistoja. Määräävänä tekijänä on, että nämä tuotteet on nimenomaan suunniteltu sotilaalliseen käyttöön.

Puolustusteollisuus Suomessa ja maailmalla koostuu monenlaisista toimijoista. Suuri osa näistä keskittyy puolustustarvikkeisiin, kuten Patria tai F-35-koneen toimittaja Lockheed Martin, mutta yhä useammin alalla toimii siviiliyrityksiä, jotka tuottavat esimerkiksi digitaalisia ratkaisuja puolustuksen tueksi. Suomessa on vahvaa osaamista muun muassa johtamisjärjestelmissä sekä alueiden ja henkilöiden suojaratkaisuissa.

Sotiminen on aina äärimmäisen huono vaihtoehto myös suomalaisen puolustusteollisuuden mielestä. Termi puolustusteollisuus kuvaa alaa huomattavasti laajemmin kuin aseteollisuus tai ideologisesti virittynyt sotateollisuus.

Tuija Karanko

pääsihteeri, Puolustus- ja ilmailuteollisuus PIA ry

