Väsymystä on monta lajia: zombiväsymyksessä ei herää kunnolla koko päivänä, pumpuliväsymys on harvinaista ylellisyyttä

Robottiväsymyksessä stressi ja unenpuute ovat saaneet kehon täysin ylikierroksille. Känniväsymystä seuraa jossain vaiheessa krapulaväsymys.

En ole koskaan nukkunut erityisen hyvin. Muistan, kuinka jo lapsena heräilin herkästi ja hiippailin yöllä pyjamassani ympäri kotiamme.

Nuorena aikuisena kärsin vuosia vaikeasta unettomuudesta. Sen jälkeen ajoittainen unenpuutteeni on johtunut lähinnä elämäntilanteesta.

Ensin sain kaksi lasta. Nyt arkeni on muuten vain niin täynnä, etten aina ehdi nukkua riittävästi.

Kokemusteni pohjalta olen rakennellut leikkimielistä luokittelua väsymyksen eri lajeista.

Zombiväsymyksessä ei oikein herää kunnolla koko päivänä. Pää on puuroinen, tavarat putoilevat käsistä ja jalat ovat mustelmilla esineisiin törmäilemisestä. Päivä sujuu mekaanisesti tehtävästä toiseen siirtyen. Kovin luovien tai monimutkaisten tehtävien suorittamisesta ei kannata haaveilla.

Robottiväsymyksessä stressi ja unenpuute ovat saaneet kehon täysin ylikierroksille. Ajatukset tuntuvat pahasta univajeesta huolimatta kirkkailta ja suorituskyky jopa normaalia paremmalta. Kääntöpuolen tajuaa, kun makaa sängyssä kolmatta tuntia valveilla pimeyteen tuijottaen. Keho on väsymyksestä raskas, mutta mieli on virkeä eikä uni tahdo tulla vaikka mitä tekisi.

Kaikki on huonosti -väsymys iskee siinä vaiheessa, kun univelkaa on päässyt kertymään paljonlaisesti. Tätä väsymyksen tilaa on vaikea ainakaan itse tunnistaa, koska tuntuu, että kaikki kaatuu niskaan eikä mistään tule mitään.

Pumpuliväsymyksessä vaivut yhä uudelleen ja uudelleen unen pehmoiseen syleilyyn. Yleensä tämän sortin väsymyksestä pääsee nauttimaan vain ani harvoin lomilla ja viikonloppuisin, kun ei ole kiire nousta ja on riittävän rentoutunut voidakseen antautua unen vietäväksi.

” Känniväsymystä seuraa krapulaväsymys.

Känniväsymys tuntuu nimensä mukaisesti vähän siltä kuin olisi nousuhumalassa: naurattaa herkemmin, olo on euforinen ja itsevarma. Itse asiassa valvomisella oikeasti on samanlaisia vaikutuksia kuin alkoholin juomisella. Tiede-lehti kertoi heinäkuussa, että ihmisen suorituskyky vajoaa vuorokauden valvomisessa samalle tasolle kuin 0,8 promillen humalassa.

Känniväsymystä seuraa jollakin aikavälillä darra- eli krapulaväsymys. Päätä särkee ja kuvottaa. Kylmä hiki puskee pintaan eikä ajatus kulje. Mieli tekee rasvaista ja suolaista ruokaa. Krapulaväsymyksessä päässä jyskyttää vain yksi selkeä ajatus: ”En valvo enää koskaan.”

Kirjoittaja on HS:n toimitussihteeri.