Hallituksen budjettiriihessä tehtiin merkittäviä päätöksiä lapsiperheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. On tärkeää, että perheitä tuetaan taloudellisesti vaikeina aikoina ylimääräisellä lapsilisällä ja kohdennettuja toimia suunnataan niille heikoimmassa asemassa oleville perheille, joilla ei ole puskuria talouden äkillisiin muutoksiin.

Nimimerkki Yksinhuoltaja nosti (HS Mielipide 4.9.) esiin hintojen nousun vaikutukset niin sanottuihin väliinputoajiin, jotka eivät ole oikeutettuja pienituloisille suunnattuihin tukiin. Puheenvuoro on tervetullut lisä päättäjä- ja asiantuntijapainotteiseen keskusteluun, josta perheiden oma ääni on puuttunut.

Kirjoittajan huoli on myös aiheellinen. Esimerkiksi Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö (Itla) on arvioinut hintojen nousun voivan pudottaa 8 000 uutta perhettä ja 13 000 lasta köyhyyteen. Talentia-lehden mukaan lapsiperheiden määrän on jo havaittu kasvaneen harkinnanvaraisen toimeentulotuen hakijoissa. Myös leipäjonoissa on näkynyt aiempaa enemmän lapsiperheitä. Nämä sosiaalityöstä kantautuvat signaalit tulee ottaa vakavasti.

Perheisiin kiristyneellä taloustilanteella on monenlaisia vaikutuksia. Erään pienituloisen lapsiperheen vanhempi kuvasi tilannettaan montun pohjaksi, josta ei tunnu löytyvän poispääsyä.

Perheen vanhempien useamman vuoden poissaolo työelämästä sekä mielenterveyden haasteet edellyttävät sinnikkyyttä ja osaamista luovia erilaisten tukien kanssa. Saatu apu esimerkiksi lahjakortteina ruokakauppaan on koettu toimivaksi, kun taas leipäjonot lähinnä nöyryyttäviksi ja häpeää aiheuttaviksi. Suoran sähkölämmityksen vuoksi tuleva talvi vaatii varautumista, kuten sitä, että osa vuokra-asunnosta pidetään kylmänä.

Myös lapsia ja nuoria perheiden haastava taloudellinen tilanne kuormittaa monin tavoin. Harrastukset voivat jäädä pois, ja vapaa-ajan sisältö kaventuu. Jos lapsi tai nuori joutuu taloudellisista syistä jäämään pois omista viiteryhmistään, seurauksena voi olla ulkopuolisuuden ja joukkoon kuulumattomuuden kokemuksia.

Arjen yksinäisyyttä voi korostaa kuuntelevan aikuisen puuttuminen, kun omalla huolella ei haluta huolestuttaa jo valmiiksi kuormitettuja vanhempia. Näitä viestejä on kuultu Mannerheimin lastensuojeluliiton Lasten ja nuorten puhelimessa ja chatissa.

Lapsilisästä on puhuttu paljon ministeri Annika Saarikon (kesk) ylimääräisen lapsilisäavauksen jälkeen. Väliaikaisten korotusten rinnalla on tärkeää tehdä pitkäkestoisia päätöksiä ja sitoa lapsilisä indeksiin, jotta sen jälkeenjäänyt taso saadaan nostettua todellisia elinkustannuksia vastaavalle tasolle. Köyhien lapsiperheiden kannalta keskeistä on lisäksi se, ettei lapsilisää lasketa tuloksi toimeentulotuessa.

Sosiaalietuuksien määräaikaiset korjausliikkeet lämmittävät perheitä hetken. Hyvästä tarkoituksestaan huolimatta niistä ei ole ratkaisemaan lapsiperheköyhyyden kaltaisia pitkäkestoisia ongelmia, joista monet perheet kärsivät sukupolvesta toiseen.

Aino Sarkia

työryhmän puheenjohtaja, väitöskirjatutkija, Jyväskylän yliopisto

Helmi-Maria Heiskanen

kokemusasiantuntija

Eevamaija Paljakka

vaikuttamistyön asiantuntija, Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Suomen köyhyyden vastaisen verkoston EAPN-Finin lapsiperheköyhyystyöryhmä

