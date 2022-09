Ruotsin vaaleissa on nyt kriisiajan tunnelmaa

Ilta-Sanomat ennakoi Ruotsissa tämän viikon sunnuntaina pidettäviä valtiopäivävaaleja.

”Ne osuvat aikaan, jossa inflaatio laukkaa, energian hinta on nousussa ja Euroopassa riehuu sota. Vielä hetken pääministerin paikalla oleva, sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson on puhunut edessä olevasta sotatalvesta. Tämä on puhetta, johon Ruotsin kaltaisessa hyvin vakaassa demokratiassa ei ole totuttu.”

”Vaalikeskusteluja dominoi muutama suuri teema – inflaation lisäksi huoli rikollisuudesta ja sen mukanaan tuomasta väkivallasta, huoli syrjäytymisestä, tavoite saada ilmastopäästöt vähenemään ja tietynlainen huoli Ruotsin roolista maailmassa.”

”Ruotsi on viime vuosina noussut esiin maailman medioissa ongelmien kautta, eikä se ole maalle mieleen. Ensin Ruotsi valitsi pandemiassa hyvin erilaisen strategian kuin muut Euroopan maat, sitten maa nousi esiin jengiväkivaltaisuuksista.”

”Maahanmuuttopolitiikka onkin yksi keskeinen vaalien teema. Siitä puhutaan nyt hyvin eri sävyyn kuin vielä hetki sitten. Demaripääministeri on tiukentanut huomattavasti puheidensa sävyä. Mitä ilmeisimmin viedäkseen elintilaa oikeistonationalistisilta ruotsidemokraateilta. Ruotsissa katsotaan mallia nyt Tanskasta, jossa tiukempaa maahanmuuttopolitiikkaa ajavat niin ikään sosiaalidemokraatit.”

”Yksi sunnuntain vaalien jännäyksen kohteita on, minkä verran demareiden täyskäännös Nato-päätöksessä näkyy puolueen äänimäärässä.”

”Kävipä vaaleissa miten vain, odotettavissa on vaikeat hallitusneuvottelut. Edellisten vaalien jälkeen hallituksen kokoamiseen meni yli neljä kuukautta.”

”Nyt hallitus on lähes pakko saada nopeammin kasaan, sillä ensi vuoden alusta Ruotsi on Euroopan unionin puheenjohtaja.”

Lapin Kansa arvioi, että Suomessa testivaiheeseen etenemässä oleva alueellinen opintolainahyvitys on ensiaskel kohti Norjan mallia.

”Vuonoinen öljymaa on onnistunut hidastamaan mallillaan muuttovirtaa pohjoisesta etelään 1990-luvulta lähtien. – – Suomessa vastaavat viritelmät ovat jääneet tähän asti puhe- tai työryhmätasolle tai pysähtyneet viimeistään perustuslakiin, joka ei salli kansalaisten eriarvoistamista. Sittemmin tietoon on tullut, ettei kyseinen laki ole este ainakaan opintolainojen anteeksiannolle, verohuojennuksille, syrjäseutulisille ja työnantajamaksujen alentamiselle.”

”Voisi kuvitella, että se mikä toimii Norjassa, toimii Suomessakin. Jos opintolainahyvitys tuo osaajia kuntiin, hyvitys on otettava käyttöön laajemmin maakunnissa. Sen jälkeen on Norjan mallin muiden osioiden, kuten syrjäseutulisän, vuoro.”