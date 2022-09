Pysäköinnin rahastusjärjestelmä on kömpelö.

Liityntäpysäköinnistä Malmin asemalla perittävä yhden euron maksu, jonka poistamista Antti Vuorela vaati (HS Mielipide 6.9.), on aivan kohtuullinen, kun vastineeksi voi pysäköidä autonsa aivan juna-aseman viereen. Koska kyse on maksullisesta palvelusta, olisi toki toivottavaa, että alueesta pidettäisiin myös kunnolla huolta, sillä se on yleensä varsin roskainen ja epäsiisti ja talvella varmasti aivan viimeisiä paikkoja, josta lumet aurataan. Pysäköinnin rahastusjärjestelmä on myös varsin kömpelö ja epäluotettava.

Liityntäpysäköintijärjestelmässä on myös pieni valuvika, joka olisi helppoa korjata. Nykyisin yhden euron maksulla voi pysäköidä 12 tunnin ajaksi. Kun auton pysäköi aamulla esimerkiksi kello seitsemältä, sitä voit pitää alueella kello 19 saakka. Jos työpäivän jälkeen haluaa jatkaa oleskelua keskustassa, mennä teatteriin, elokuviin tai työkavereiden kanssa syömään, se ei onnistu samalla rupeamalla.

Koska pysäköintialueen autopaikoilla ei ole käytännössä lainkaan kysyntää iltaisin tai öisin, tämä ongelma olisi helposti ratkaistavissa pidentämällä 12 tunnin pysäköintiaikaa vaikkapa 18 tuntiin. Vaihtoehtoisesti rahastusjärjestelmää voisi kehittää siten, että pysäköintiaikaa voi tarvittaessa pidentää kännykällä etänä, kuten monilla käytössä olevilla pysäköintisovelluksilla nykyisin on mahdollista.

Jukka Rahko

Helsinki

